Модель ошиблась с размером купальника, не зная, что ещё вдох — и о достоинстве можно будет забыть

25-летняя модель Сиерра Скай из Калифорнии, США, своей внешностью и любовью к откровенным фото смогла заработать себе армию преданных фанатов. Девушка часто пользуется своей аудиторией в 4,1 миллиона человек и рекламирует одежду различных инста-брендов. В этот раз пришло время купальника от Fashion Nova, который выглядел весьма многообещающе — спортивный топ приятного песочного цвета и плавки.

Фото © Instagram / fashionnova

Однако на съёмке выяснилось, что не всё пройдёт гладко: купальник был явно мал на пару размеров. Конечно, Сиерру это не остановило, ведь с такой фигурой вполне можно фотографироваться и без одежды. И хоть подписчики пришли в экстаз от горячих кадров, мало кто из них стал потенциальным покупателем, скептически отнесясь к такого рода бикини.

Фото © Instagram / sierraaaskyee

Её купальники взбираются всё выше и выше... juliana_isabella16

Разве топ должен сидеть вот так?.. neciwooten

Очень красиво! Но интересно, кто будет носить такое на пляже или где-то ещё... smiling.buddha.1

Фото © Instagram / sierraaaskyee