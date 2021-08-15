Модель ошиблась с размером купальника, не зная, что ещё вдох — и о достоинстве можно будет забыть
Сиерра решила прорекламировать бикини популярного бренда, однако посреди съёмки выяснились неудобные обстоятельства.
25-летняя модель Сиерра Скай из Калифорнии, США, своей внешностью и любовью к откровенным фото смогла заработать себе армию преданных фанатов. Девушка часто пользуется своей аудиторией в 4,1 миллиона человек и рекламирует одежду различных инста-брендов. В этот раз пришло время купальника от Fashion Nova, который выглядел весьма многообещающе — спортивный топ приятного песочного цвета и плавки.
Однако на съёмке выяснилось, что не всё пройдёт гладко: купальник был явно мал на пару размеров. Конечно, Сиерру это не остановило, ведь с такой фигурой вполне можно фотографироваться и без одежды. И хоть подписчики пришли в экстаз от горячих кадров, мало кто из них стал потенциальным покупателем, скептически отнесясь к такого рода бикини.
Её купальники взбираются всё выше и выше...
Разве топ должен сидеть вот так?..
Очень красиво! Но интересно, кто будет носить такое на пляже или где-то ещё...
Fashion Nova — бренд одежды для фигуристых девушек, который обрёл большую популярность в "Инстаграме". Компания часто предлагает необычные и странные наряды, которые балансируют на грани приличий, поэтому многие инста-модели с удовольствием приобретают их одежду для горячих образов и откровенных фото.
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