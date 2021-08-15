Эксперт по отношениям раскрыл 7 вопросов, которые обязательно нужно задать на первом свидании

Первое, что нужно осознать и принять, это то, что на первом свидании романтика — последнее дело. Конечно, наслаждаться моментом можно. Но если вы планируете искать партнёра, который не будет бесить после второй, третьей и двадцать третьей встречи, нужно помнить: первая нужна именно для того, чтобы выяснить, подходит ли вам этот человек вообще. Задача не из простых, но эксперт по отношениям Джеймс Томас утверждает — хватит всего семи вопросов, чтобы составить своё мнение о потенциальном партнёре.

1. Какой у тебя любимый способ расслабиться?

По словам Томаса, этот вопрос покажет реальную картину того, что нравится человеку. Ведь работаем мы часто совсем не там, где нам нравится. Кроме того, формулировка не самая распространённая, а значит, вопрос заставит собеседника действительно задуматься и выдать не заготовленный ответ, а реальные мысли. Тут же можно задать ещё один вопрос. Какой сериал он смотрит сейчас или какой его любимый. Поверьте, на эту тему можно говорить вечно, но лучше перейти к следующему пункту.

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3. У тебя есть фирменное блюдо?

Узнать о гастрономических вкусах тоже будет не лишним. Мало того, любимая еда может сказать не только о том, как человек проводит ужины, но намного больше. Фастфуд или нечто изысканное — два разных подхода к жизни. Ну а если собеседник не любит готовить вовсе, держите в голове запасной вопрос. Спросите, чему на кухне он хотел бы научиться.

5. Если бы завтра наступил конец света, что бы ты сделал?

Вопрос нестандартный, так что скучных ответов на него не бывает. Готовьтесь — есть шанс, что человек выдаст что-то такое, от чего вам захочется собрать вещи и уйти из кафе в ту же минуту. Одни плюсы! Ведь зато вы не потратите недели своей жизни на человека, который вам в итоге всё равно не подойдёт.

Гиф © Giphy

6. Что самое странное ты покупал онлайн?

Потребительские привычки. Казалось бы, слишком рано об этом думать, но поверьте — лучше узнать это на двадцатой минуте знакомства, чем через два месяца прийти к нему или к ней домой и увидеть горы ненужной ерунды, купленной в момент стресса.

7. Что самое крутое произошло с тобой на этой неделе?