Звезда YouTube заработала за месяц 300 млн, но ей пришлось раздеться догола и выдержать волну хейта

У эффектной блондинки Коринны Копф почти два миллиона подписчиков на "Ютубе" и шесть миллионов — в "Инстаграме", но этого ей показалось мало. 25-летняя интернет-знаменитость из США зарегистрировалась на сайте OnlyFans, где её поклонники могут за 25 долларов (около 1800 рублей) в месяц наслаждаться куда более откровенным контентом. Только за первый месяц она заработала там фантастические 4,2 миллиона долларов (более 300 миллионов рублей), сообщает Daily Star.

Фото © Instagram / corinnakopf

Коринна появилась на OnlyFans в июне и уже успела не только обогатиться, но и словить волну хейта. Подписчикам модели не понравилось, что она дублирует на платной платформе контент из своих соцсетей. Девушка отвергла эти обвинения и доказала, что готова делиться эксклюзивом "только для взрослых", получив за свой первый топлес-снимок 165 тысяч долларов (более 12 миллионов рублей).

Хватит обсуждать меня. Просто подпишись Коринна Копф

Фото © Instagram / corinnakopf

Столь внушительные суммы падают на счёт Коринны благодаря огромной фан-базе, которую она переманила на OnlyFans из соцсетей. Свой приход на платформу она анонсировала в "Твиттере": девушка написала, что начнёт выкладывать голые фото только после того, как пост наберёт 500 тысяч лайков. Кроме того, она сразу же озвучила свои смелые планы по получению дохода от платных подписок, которые ей в итоге удалось реализовать за первый месяц.

Фото © Instagram / corinnakopf