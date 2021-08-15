Звезда YouTube заработала за месяц 300 млн, но ей пришлось раздеться догола и выдержать волну хейта
Блогерша зарегистрировалась на сайте для взрослых, переманив туда армию своих фанатов, и получила 12 млн только за один голый снимок. Поклонники давно этого ждали, но почувствовали себя обманутыми.
У эффектной блондинки Коринны Копф почти два миллиона подписчиков на "Ютубе" и шесть миллионов — в "Инстаграме", но этого ей показалось мало. 25-летняя интернет-знаменитость из США зарегистрировалась на сайте OnlyFans, где её поклонники могут за 25 долларов (около 1800 рублей) в месяц наслаждаться куда более откровенным контентом. Только за первый месяц она заработала там фантастические 4,2 миллиона долларов (более 300 миллионов рублей), сообщает Daily Star.
Коринна появилась на OnlyFans в июне и уже успела не только обогатиться, но и словить волну хейта. Подписчикам модели не понравилось, что она дублирует на платной платформе контент из своих соцсетей. Девушка отвергла эти обвинения и доказала, что готова делиться эксклюзивом "только для взрослых", получив за свой первый топлес-снимок 165 тысяч долларов (более 12 миллионов рублей).
Хватит обсуждать меня. Просто подпишись
Столь внушительные суммы падают на счёт Коринны благодаря огромной фан-базе, которую она переманила на OnlyFans из соцсетей. Свой приход на платформу она анонсировала в "Твиттере": девушка написала, что начнёт выкладывать голые фото только после того, как пост наберёт 500 тысяч лайков. Кроме того, она сразу же озвучила свои смелые планы по получению дохода от платных подписок, которые ей в итоге удалось реализовать за первый месяц.
Издание The Sun сообщает, что Коринна моментально стала одной из самых высокооплачиваемых звёзд OnlyFans. Причём ещё до того, как начала постить откровенные фото, ведь к тому моменту она уже успела купить себе "Феррари" за 400 тысяч долларов (около 30 миллионов рублей) и переехать в новый дом. Девушка считает, что не стоит выкладывать сразу все свои снимки без одежды, иначе они просто утекут в Сеть, поэтому подписчиков, которые каждый день требуют от неё новой порции обнажёнки, она просит запастись терпением и деньгами.
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