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Мама осознала свою ошибку, когда дети закричали от ужаса, увидев, кого она позвала на праздник

Бретт думала, что балетная пачка, милый бантик и шарики вызовут улыбку у именинницы, однако план полностью провалился.

15 августа, 10:00

Фото © TikTok / designersbrew

Дизайнер из Оклахомы, США, Бретт Макферсон попала на днях в непростую ситуацию. Женщина вместе с мужем и подругами решила устроить шестилетней дочери в честь дня рождения шикарный праздник. На торжество позвали друзей малышки, украсили дом шариками и гирляндами, а также подготовили торт. Но миссию вручать подарки делегировали аниматору, которая должна была появиться в разгар веселья.

Видео © TikTok / designersbrew

Различные диснеевские принцессы и прочие известные персонажи уже набили оскомину у Бретт, поэтому она решила подойти к вопросу оригинально. Она пригласила девушку в костюме снежного человека. Та должна была нарядиться в балетную пачку, украсить себя бантиком и вместе с шариками и подарками зайти в дом. Однако, когда дети увидели в окне мохнатое чудовище, дом наполнился их паническими криками и воплями.

Фото © TikTok / designersbrew

Фото © TikTok / designersbrew

Малыши рыдали и прятались от монстра, пока растерянные взрослые пытались сдержать смех и разрешить ситуацию. В итоге милые объятия родителей с йети доказали, что тот никого есть не собирается и вообще очень мирный. Осмелевшие дети вылезли из своих укрытий и даже начали фотографироваться с чудищем, мигом с ним подружившись, пишет Lad Bible.

Фото © TikTok / designersbrew

Фото © TikTok / designersbrew

Я бы всё равно рекомендовала другим родителям позвать йети на праздник, потому что в итоге детишки хорошо повеселились. Однако стоит их о таком предупреждать, иначе получится... ну, вы видели, что получится

Бретт Макферсон

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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