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Муж устроил скандал из-за странной коробки в холодильнике, но его версии про оливки никто не поверил

История про упаковку с непонятным содержимым в одночасье стала вирусной, когда у комментаторов появились догадки, что супруг пытался скрыть от жены страшную тайну.

15 августа, 07:00

Фото © Unsplash / nicotitto

Всё началось с поста на портале Reddit, в котором пользовательница сайта рассказала о странной истерике мужа, вызванной, по её мнению, сущим пустяком. Женщина прибиралась в холодильнике и для этого полностью его освободила. Среди прочего она достала оттуда металлическую коробку, которую муж всячески оберегал: он говорил, что в ней находятся "свежайшие оливки, собранные на ферме дяди друга". В процессе уборки женщина созвонилась с супругом по видеосвязи, и он заметил коробку на столе, передаёт издание Digg.

Фото © Unsplash / bymolin

Фото © Unsplash / bymolin

После этого мужчина взорвался: он попросил немедленно убрать коробку обратно в холодильник и напомнил, что запрещал её трогать и открывать. Жена ответила ему, что не может этого сделать, потому что ещё не закончила уборку.

Он бросил трубку, а через полчаса заявился домой и сказал, что впредь я должна спрашивать у него разрешение всякий раз, когда собираюсь достать коробку из холодильника. Я сказала, что оливки можно какое-то время хранить и при комнатной температуре. Он забрал коробку с собой, а вечером вернулся и снова положил её в холодильник

AITAfridgeout4563

Фото © Unsplash / nicotitto

Фото © Unsplash / nicotitto

Автор поста попросила пользователей портала дать оценку ситуации в комментариях. Однако, вместо того чтобы выяснять, кто виноват в ссоре, они стали наперебой выдвигать свои теории насчёт того, что же на самом деле было в той коробке: в версию мужа, судя по всему, никто не поверил.

Чувствую себя Брэдом Питтом в финале фильма "Семь". Что же в коробке? Думаю, это точно НЕ оливки

jennypthecat

Большинство предложенных вариантов сводилось к тому, что муж скрывает от жены что-то противозаконное — например, запрещённые вещества или даже улики, — указывающее на его причастность к убийству.

А я здесь единственный, кто считает, что в коробке наркотики?

Bored_in_2020

Остаётся только догадываться, какая именно часть тела там хранится

grw2020

Кадр из фильма "Семь" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Семь" © "Кинопоиск"

Но самый главный вопрос, который до сих пор мучает всех, кто прочитал об этой истории: почему жена так ни разу и не заглянула в злосчастную коробку? Дискуссия по этому поводу перетекла даже в Twitter.

Она пожалеет, что не заглянула внутрь коробки и не нашла там отрезанные женские уши до того, как муж посмотрит на неё взглядом серийного убийцы

AnnaMaria Stephens

Если в коробке найдётся хоть одна оливка, я съем свою любимую обувь

alexis nedd

Секрет "коробки с оливками" не раскрыт до сих пор. Участники сообщества AmITheAsshole, где обсуждается эта история, с нетерпением ждут, когда тайное станет явным, продолжая генерировать самые невероятные версии. Женщина, опубликовавшая пост, не спешит срывать покровы, однако пользователи Сети надеются, что когда-нибудь это всё же произойдёт.

10 женских секретов, о которых мужчины узнают, только когда начинают с ними жить

10 женских секретов, о которых мужчины узнают, только когда начинают с ними жить

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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