Муж устроил скандал из-за странной коробки в холодильнике, но его версии про оливки никто не поверил
История про упаковку с непонятным содержимым в одночасье стала вирусной, когда у комментаторов появились догадки, что супруг пытался скрыть от жены страшную тайну.
Всё началось с поста на портале Reddit, в котором пользовательница сайта рассказала о странной истерике мужа, вызванной, по её мнению, сущим пустяком. Женщина прибиралась в холодильнике и для этого полностью его освободила. Среди прочего она достала оттуда металлическую коробку, которую муж всячески оберегал: он говорил, что в ней находятся "свежайшие оливки, собранные на ферме дяди друга". В процессе уборки женщина созвонилась с супругом по видеосвязи, и он заметил коробку на столе, передаёт издание Digg.
Фото © Unsplash / bymolin
После этого мужчина взорвался: он попросил немедленно убрать коробку обратно в холодильник и напомнил, что запрещал её трогать и открывать. Жена ответила ему, что не может этого сделать, потому что ещё не закончила уборку.
Он бросил трубку, а через полчаса заявился домой и сказал, что впредь я должна спрашивать у него разрешение всякий раз, когда собираюсь достать коробку из холодильника. Я сказала, что оливки можно какое-то время хранить и при комнатной температуре. Он забрал коробку с собой, а вечером вернулся и снова положил её в холодильник
Автор поста попросила пользователей портала дать оценку ситуации в комментариях. Однако, вместо того чтобы выяснять, кто виноват в ссоре, они стали наперебой выдвигать свои теории насчёт того, что же на самом деле было в той коробке: в версию мужа, судя по всему, никто не поверил.
Чувствую себя Брэдом Питтом в финале фильма "Семь". Что же в коробке? Думаю, это точно НЕ оливки
Большинство предложенных вариантов сводилось к тому, что муж скрывает от жены что-то противозаконное — например, запрещённые вещества или даже улики, — указывающее на его причастность к убийству.
А я здесь единственный, кто считает, что в коробке наркотики?
Остаётся только догадываться, какая именно часть тела там хранится
Кадр из фильма "Семь" © "Кинопоиск"
Но самый главный вопрос, который до сих пор мучает всех, кто прочитал об этой истории: почему жена так ни разу и не заглянула в злосчастную коробку? Дискуссия по этому поводу перетекла даже в Twitter.
Она пожалеет, что не заглянула внутрь коробки и не нашла там отрезанные женские уши до того, как муж посмотрит на неё взглядом серийного убийцы
Если в коробке найдётся хоть одна оливка, я съем свою любимую обувь
Секрет "коробки с оливками" не раскрыт до сих пор. Участники сообщества AmITheAsshole, где обсуждается эта история, с нетерпением ждут, когда тайное станет явным, продолжая генерировать самые невероятные версии. Женщина, опубликовавшая пост, не спешит срывать покровы, однако пользователи Сети надеются, что когда-нибудь это всё же произойдёт.
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