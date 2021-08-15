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Эта девушка выглядит словно с обложки, но никто не верит, что раньше её вес был в два раза больше

Когда британке Эллен Дэвис было 16 лет, она твёрдо решила, что похудеет. С тех пор прошло пять лет, и девушка может с уверенностью сказать: её план осуществился.

15 августа, 08:00

Фото © Instagram / ells_rebecca

В 2016 году Эллен столкнулась с проблемой: собирая образ на выпускной, она нигде не могла найти красивое платье своего размера. Она ходила от одного магазина к другому, но ни в одном из них просто не было подходящего. Неудивительно: тогда Эллен весила порядка 127 килограммов! В итоге девушка два часа ехала в специализированный магазин с моделями плюс-сайз.

Фото © Instagram / ells_rebecca

Фото © Instagram / ells_rebecca

Чуть позже оказалось, что ожирение не единственная проблема Эллен со здоровьем. Родители повели её к врачам, и в результате выяснилось, что у девушки поликистоз яичников. Специалисты сказали: чтобы как-то бороться с синдромом, для начала девушке нужно похудеть.

Я была разбита, когда мне поставили диагноз и сказали, что если я не похудею, то не смогу иметь детей. Я могла часами плакать из-за того, что мой вес вызывает такие серьёзные проблемы со здоровьем, но зато это заставило меня, наконец, взять всё под контроль и изменить свои привычки

Эллен Дэвис

Фото © Instagram / ells_rebecca

Фото © Instagram / ells_rebecca

Времени ждать не было: уже скоро девушка постепенно начала изменять свой рацион. Булочки, сосиски и шоколадки остались в прошлом. Теперь вместо них вегетарианские протеиновые коктейли и много-много овощей

Фото © Instagram / ells_rebecca

Фото © Instagram / ells_rebecca

Прогресс, хоть и не быстро, но всё-таки был виден. После перехода на продукты с низким содержанием углеводов килограммы начали уходить. Эллен начала есть всё меньше и меньше мяса, и её самочувствие от этого только улучшалось. Через полгода девушка вовсе перешла на вегетарианскую диету. Добавив немного базовой физической нагрузки, ещё через год британка весила 63 килограмма!

Фото © Instagram / ells_rebecca

Фото © Instagram / ells_rebecca

Но даже тогда девушка не могла в полной мере наслаждаться своим потрясающим преображением. В одежде она была фитоняшкой, но стоило снять утягивающее белье, как она видела свисающую кожу, напоминавшую о годах переедания и других ужасных пищевых привычек. Но пару лет назад девушка всё-таки решила свою проблему. Она проконсультировалась с врачом и назначила пластику живота и груди, хотя очень боялась, ведь до этого у неё никогда не было никаких операций, пишет Daily Mail.

Сначала я была в ужасе, ведь я раньше не делала операций. Но когда я увидела результат, то была потрясена тем, насколько хорошо выглядело моё тело. Восстановление было очень долгим и тяжёлым, и полтора месяца я едва могла ходить

Эллен Дэвис

Даже самый ленивый парень, который весил 230 кг, взял себя в руки и похудел до небывалых размеров

Даже самый ленивый парень, который весил 230 кг, взял себя в руки и похудел до небывалых размеров

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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