Эта девушка выглядит словно с обложки, но никто не верит, что раньше её вес был в два раза больше

Когда британке Эллен Дэвис было 16 лет, она твёрдо решила, что похудеет. С тех пор прошло пять лет, и девушка может с уверенностью сказать: её план осуществился.