Эта девушка выглядит словно с обложки, но никто не верит, что раньше её вес был в два раза больше
Когда британке Эллен Дэвис было 16 лет, она твёрдо решила, что похудеет. С тех пор прошло пять лет, и девушка может с уверенностью сказать: её план осуществился.
В 2016 году Эллен столкнулась с проблемой: собирая образ на выпускной, она нигде не могла найти красивое платье своего размера. Она ходила от одного магазина к другому, но ни в одном из них просто не было подходящего. Неудивительно: тогда Эллен весила порядка 127 килограммов! В итоге девушка два часа ехала в специализированный магазин с моделями плюс-сайз.
Чуть позже оказалось, что ожирение не единственная проблема Эллен со здоровьем. Родители повели её к врачам, и в результате выяснилось, что у девушки поликистоз яичников. Специалисты сказали: чтобы как-то бороться с синдромом, для начала девушке нужно похудеть.
Я была разбита, когда мне поставили диагноз и сказали, что если я не похудею, то не смогу иметь детей. Я могла часами плакать из-за того, что мой вес вызывает такие серьёзные проблемы со здоровьем, но зато это заставило меня, наконец, взять всё под контроль и изменить свои привычки
Времени ждать не было: уже скоро девушка постепенно начала изменять свой рацион. Булочки, сосиски и шоколадки остались в прошлом. Теперь вместо них вегетарианские протеиновые коктейли и много-много овощей
Прогресс, хоть и не быстро, но всё-таки был виден. После перехода на продукты с низким содержанием углеводов килограммы начали уходить. Эллен начала есть всё меньше и меньше мяса, и её самочувствие от этого только улучшалось. Через полгода девушка вовсе перешла на вегетарианскую диету. Добавив немного базовой физической нагрузки, ещё через год британка весила 63 килограмма!
Но даже тогда девушка не могла в полной мере наслаждаться своим потрясающим преображением. В одежде она была фитоняшкой, но стоило снять утягивающее белье, как она видела свисающую кожу, напоминавшую о годах переедания и других ужасных пищевых привычек. Но пару лет назад девушка всё-таки решила свою проблему. Она проконсультировалась с врачом и назначила пластику живота и груди, хотя очень боялась, ведь до этого у неё никогда не было никаких операций, пишет Daily Mail.
Сначала я была в ужасе, ведь я раньше не делала операций. Но когда я увидела результат, то была потрясена тем, насколько хорошо выглядело моё тело. Восстановление было очень долгим и тяжёлым, и полтора месяца я едва могла ходить
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