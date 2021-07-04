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Даже самый ленивый парень, который весил 230 кг, взял себя в руки и похудел до небывалых размеров

В 2018 году Стивен Высоцкий, который никогда и не был худышкой, расстался со своей девушкой. Стресс и его заедание сделали своё дело — вес мужчины с огромной скоростью пополз вверх. Только в 2019-м Стивен встал на весы и осознал, в каком плачевном состоянии находится его тело. Прячущееся за животом мужчины табло показало 229 килограммов. Нужно было что-то решать. Благо помощь скоро подоспела.

4 июля, 13:00

Фото © Instagram / stephenvysocky

Приятели Стивена Даниэл и Дэвид, которые поддерживали его всё время после расставания, намекнули ему — пора записаться в спортзал. Высоцкий с ужасом представил эту картину. Более неподходящего места для него и придумать было нельзя. Но вскоре парень узнал, что все трудности стоили результата.

Как только я попал туда, мне пришлось выбросить из головы то, что люди смотрели на меня с улыбкой. Помню, как однажды сидел в машине и ждал какого-то момента, чтобы выйти и пойти заниматься. Тогда я сказал себе: "Если я трачу столько времени и усилий на других, то что мне мешает тратить это на себя?"

Стивен Высоцкий

Фото © Instagram / stephenvysocky

Фото © Instagram / stephenvysocky

С самого начала Стивен начал заниматься что есть сил по найденному на "Ютубе" курсу. Дальше парень разобрался во всём сам и начал делать все необходимые упражнения уже без помощи видео. Результат оказался ошеломительный. За три года тренировок ему удалось похудеть почти вдвое. Сейчас он весит 120 килограммов — прилично для того, кто совсем недавно чуть ли не ломал весы.

Фото © Instagram / stephenvysocky

Фото © Instagram / stephenvysocky

Недавно видео с преображением Стивена завирусилось по соцсетям. Пользователи были в шоке от того, как сильно изменился парень. Многие в недоумении спрашивали — что нужно сделать, чтобы так же похудеть. На такие вопросы Высоцкий отвечает так, словно обращается к себе трёхлетней давности.

Не сдавайтесь. Впереди ещё много работы. Раньше я был одним из самых ленивых людей, которых можно было встретить, но, если вы поставите перед собой цель, вас будет не остановить

Стивен Высоцкий

Фото © Instagram / stephenvysocky

Фото © Instagram / stephenvysocky

Сейчас Стивен обсуждает с врачами пластическую операцию. 108 килограммов ушли, но о былом весе напоминают горы обвисшей кожи. Парню приходится заправлять их в штаны, чтобы ничто не мешалось во время тренировки, пишет Ladbible.

Толстушка, которая не могла надеть носки без чужой помощи, похудела так, что её теперь не узнать

Толстушка, которая не могла надеть носки без чужой помощи, похудела так, что её теперь не узнать

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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