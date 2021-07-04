Даже самый ленивый парень, который весил 230 кг, взял себя в руки и похудел до небывалых размеров
В 2018 году Стивен Высоцкий, который никогда и не был худышкой, расстался со своей девушкой. Стресс и его заедание сделали своё дело — вес мужчины с огромной скоростью пополз вверх. Только в 2019-м Стивен встал на весы и осознал, в каком плачевном состоянии находится его тело. Прячущееся за животом мужчины табло показало 229 килограммов. Нужно было что-то решать. Благо помощь скоро подоспела.
Приятели Стивена Даниэл и Дэвид, которые поддерживали его всё время после расставания, намекнули ему — пора записаться в спортзал. Высоцкий с ужасом представил эту картину. Более неподходящего места для него и придумать было нельзя. Но вскоре парень узнал, что все трудности стоили результата.
Как только я попал туда, мне пришлось выбросить из головы то, что люди смотрели на меня с улыбкой. Помню, как однажды сидел в машине и ждал какого-то момента, чтобы выйти и пойти заниматься. Тогда я сказал себе: "Если я трачу столько времени и усилий на других, то что мне мешает тратить это на себя?"
С самого начала Стивен начал заниматься что есть сил по найденному на "Ютубе" курсу. Дальше парень разобрался во всём сам и начал делать все необходимые упражнения уже без помощи видео. Результат оказался ошеломительный. За три года тренировок ему удалось похудеть почти вдвое. Сейчас он весит 120 килограммов — прилично для того, кто совсем недавно чуть ли не ломал весы.
Недавно видео с преображением Стивена завирусилось по соцсетям. Пользователи были в шоке от того, как сильно изменился парень. Многие в недоумении спрашивали — что нужно сделать, чтобы так же похудеть. На такие вопросы Высоцкий отвечает так, словно обращается к себе трёхлетней давности.
Не сдавайтесь. Впереди ещё много работы. Раньше я был одним из самых ленивых людей, которых можно было встретить, но, если вы поставите перед собой цель, вас будет не остановить
Сейчас Стивен обсуждает с врачами пластическую операцию. 108 килограммов ушли, но о былом весе напоминают горы обвисшей кожи. Парню приходится заправлять их в штаны, чтобы ничто не мешалось во время тренировки, пишет Ladbible.
WOW-news
10 обычных вещей, от которых мужчины пребывали в шоке, когда впервые увидели голую женщину
сегодня в 12:00
Стали известны самые простые способы заработать миллион долларов, которым позавидуют даже олигархи
сегодня в 09:00
Настоящий Тарзан жил в джунглях с отцом и братом 41 год, избегая людей и не зная, кто такие женщины
сегодня в 08:00
Комментариев: 0