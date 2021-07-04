Даже самый ленивый парень, который весил 230 кг, взял себя в руки и похудел до небывалых размеров

В 2018 году Стивен Высоцкий, который никогда и не был худышкой, расстался со своей девушкой. Стресс и его заедание сделали своё дело — вес мужчины с огромной скоростью пополз вверх. Только в 2019-м Стивен встал на весы и осознал, в каком плачевном состоянии находится его тело. Прячущееся за животом мужчины табло показало 229 килограммов. Нужно было что-то решать. Благо помощь скоро подоспела.