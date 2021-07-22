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Блогерша раскрыла три вопроса от парней, после которых на отношения у них нет ни единого шанса

Девушка поставила перед собой серьёзную цель — найти идеального спутника жизни. Поэтому подошла к отсеиванию кандидатов с особенной жёсткостью: один неверный вопрос — в бан.

22 июля, 16:19

Кадры из видео © TikTok / itsallybitchesss

Пользовательница TikTok Элли itsallybitchesss поделилась своим мнением по поводу неуместных вопросов от потенциальных кандидатов в бойфренды. Судя по комментариям девушек, молодым людям надо бы запомнить эти фразы и никогда их не использовать.

Кадры из видео © TikTok / itsallybitchesss

Первый дурацкий вопрос, который может задать собеседник, это "Что делаешь?". По словам Элли, большую банальность придумать невозможно. И если уж молодой человек не смог спросить ничего поинтереснее, то им явно нечего обсуждать.

Во-вторых, Элли сразу бракует юношей, которые интересуются тем, как она развлекается. "Работа и сон — вот мои развлечения", — шутит блогерша.

Кадры из видео © TikTok / itsallybitchesss

Кадры из видео © TikTok / itsallybitchesss

Самый провокационный и неудачный вариант узнать о девушке побольше — обсуждать интимные темы раньше времени. Элли умоляет: не интересуйтесь во втором же сообщении о том, что ваша собеседница предпочитает в сексе. Если до этого когда-нибудь дойдёт, вы сами обо всём узнаете. И точно не по переписке, пишет The Sun. К этому же пункту относятся просьбы прислать голые фото.

Оказалось, что не только Элли не в восторге от подобных вопросов. Многие девушки активно поддержали её в комментариях.

Всё так и есть! А вопрос про развлечения задают только те, кто сам развлекаться не умеет

Wrvght_

Ну правда! Так много более креативных способов узнать о человеке и без этих дурацких вопросов!

Bermz2564

Ловелас влюбил в себя 20 девушек, обманув их на сотни миллионов, причём три жили по соседству

Ловелас влюбил в себя 20 девушек, обманув их на сотни миллионов, причём три жили по соседству

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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