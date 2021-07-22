Блогерша раскрыла три вопроса от парней, после которых на отношения у них нет ни единого шанса

Девушка поставила перед собой серьёзную цель — найти идеального спутника жизни. Поэтому подошла к отсеиванию кандидатов с особенной жёсткостью: один неверный вопрос — в бан.