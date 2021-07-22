У модели настолько идеальное тело в бикини, что только седая прядь выдала её пенсионный возраст

56-летняя американская супермодель отдыхает в Коста-Рике, на курортной вилле, которой владеет её друг. Местные красоты вдохновили Паулину на фотосессию, и откровенным кадром она поделилась в "Инстаграме".

Фото © Instagram / paulinaporizkov / michaelzeppetello

Манекенщица позировала в крошечном бикини, расположившись на дощатом покрытии у бассейна. Паулина смотрела в камеру с фирменной доброй лучезарной улыбкой. И если бы не лёгкая седина, которую красавица не старается скрывать, то её возраст угадать было бы просто невозможно.

Фото © Instagram / paulinaporizkov

Подписчики поставили кадру более 50 тысяч лайков за считаные часы и готовы были бесконечно восхищаться внешностью любимицы. Они восторгались её стройной, словно у юной девушки, фигурой, безупречной кожей и эффектным прессом всем на зависть.

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Selmablair

Видео © Instagram / paulinaporizkov

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