У модели настолько идеальное тело в бикини, что только седая прядь выдала её пенсионный возраст
Паулину Поризкову нередко сравнивают с хорошим вином, которому возраст только идёт на пользу.
56-летняя американская супермодель отдыхает в Коста-Рике, на курортной вилле, которой владеет её друг. Местные красоты вдохновили Паулину на фотосессию, и откровенным кадром она поделилась в "Инстаграме".
Манекенщица позировала в крошечном бикини, расположившись на дощатом покрытии у бассейна. Паулина смотрела в камеру с фирменной доброй лучезарной улыбкой. И если бы не лёгкая седина, которую красавица не старается скрывать, то её возраст угадать было бы просто невозможно.
Фото © Instagram / paulinaporizkov
Подписчики поставили кадру более 50 тысяч лайков за считаные часы и готовы были бесконечно восхищаться внешностью любимицы. Они восторгались её стройной, словно у юной девушки, фигурой, безупречной кожей и эффектным прессом всем на зависть.
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Видео © Instagram / paulinaporizkov
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Паулина Поризкова — американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения. Она входила в состав жюри в шоу "Топ-модель по-американски" и снялась в фильмах "Кровавый четверг" Скипа Вудса и "Аризонская мечта" Эмира Кустурицы. В 2017 году модель рассталась с лидером группы The Cars Риком Окасеком, с которым прожила в браке 30 лет. А в апреле на церемонии "Оскар" она обнародовала свои отношения с американским режиссёром и сценаристом Аароном Соркиным, пишет Daily Mail.
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