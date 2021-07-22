НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

У модели настолько идеальное тело в бикини, что только седая прядь выдала её пенсионный возраст

Паулину Поризкову нередко сравнивают с хорошим вином, которому возраст только идёт на пользу.

22 июля, 15:37

Фото © Instagram / paulinaporizkov / michaelzeppetello

56-летняя американская супермодель отдыхает в Коста-Рике, на курортной вилле, которой владеет её друг. Местные красоты вдохновили Паулину на фотосессию, и откровенным кадром она поделилась в "Инстаграме".

Фото © Instagram / paulinaporizkov / michaelzeppetello

Фото © Instagram / paulinaporizkov / michaelzeppetello

Манекенщица позировала в крошечном бикини, расположившись на дощатом покрытии у бассейна. Паулина смотрела в камеру с фирменной доброй лучезарной улыбкой. И если бы не лёгкая седина, которую красавица не старается скрывать, то её возраст угадать было бы просто невозможно.

Фото © Instagram / paulinaporizkov

Фото © Instagram / paulinaporizkov

Подписчики поставили кадру более 50 тысяч лайков за считаные часы и готовы были бесконечно восхищаться внешностью любимицы. Они восторгались её стройной, словно у юной девушки, фигурой, безупречной кожей и эффектным прессом всем на зависть.

Я так люблю тебя, подруга. Лучший пресс на свете


Selmablair

Видео © Instagram / paulinaporizkov

Ты самая красивая женщина на свете

milano_alyssa

По-прежнему самая красивая модель всех времён

Flavioxsouza

Паулина Поризкова — американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения. Она входила в состав жюри в шоу "Топ-модель по-американски" и снялась в фильмах "Кровавый четверг" Скипа Вудса и "Аризонская мечта" Эмира Кустурицы. В 2017 году модель рассталась с лидером группы The Cars Риком Окасеком, с которым прожила в браке 30 лет. А в апреле на церемонии "Оскар" она обнародовала свои отношения с американским режиссёром и сценаристом Аароном Соркиным, пишет Daily Mail.

Экс-звезду "Дома-2" сняли на прогулке, и в этой сутулой девушке совсем не узнать королеву Instagram

Экс-звезду "Дома-2" сняли на прогулке, и в этой сутулой девушке совсем не узнать королеву Instagram

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Победительница "Холостяка" показала пикантные фото в бикини, с которыми не смирится ни один бойфренд

сегодня в 07:15

Нюша нашла смелый способ сообщить о беременности, снявшись полностью голой в своём новом клипе

сегодня в 10:19

Бузова хотела красивое фото в мини-юбке, но опозорилась у всех на глазах, упав в реку в нелепой позе

сегодня в 14:24

"Ничего страшного не вижу": Вирусолог оценил появление "бразильского" штамма ковида в России

сегодня в 15:34

"Магнит" завершил сделку по покупке "Дикси" за 87,6 млрд рублей

сегодня в 15:33

Новости партнеров

Layer 1