Блогерша раскрыла самые неочевидные знаки, по которым быстро и легко можно вычислить изменника

Тиктокерша soapsterz_shop — успешная бизнесвумен, но с любовью ей по жизни не везло. Диана решила вспомнить времена, когда её жизнь была похожа на мыльную оперу с изменами и регулярными драмами. Всё ради того, чтобы помочь подписчицам избавиться от неверных парней и мужей. "Мне изменяли, но вам не придётся с этим мириться", — так блогерша начинает каждое свое видео.

Кадры из видео © TikTok / soapsterz_shop

Первый признак, по которому можно определить изменника, — он стал чаще ходить в душ. И дело тут вовсе не в том, как часто он моется — может, звуками льющейся воды он хочет скрыть то, как он переписывается с любовницей? Впрочем, с этим знаком нужно быть осторожнее — всё-таки сейчас лето и, быть может, ваш благоверный просто хочет оставаться свежим всегда.

Кроме того, Диана предостерегла зрительниц по поводу партнёра, который в открытую проводит слишком много времени с телефоном. Конечно, мы сейчас все немного зависимы от соцсетей, но, если он стал сидеть в гаджетах чаще, чем обычно, это может быть красным флагом.

Кадры из видео © TikTok / soapsterz_shop

Также можно бить тревогу, если ваша сексуальная жизнь изменилась. К примеру, секс стал реже или, наоборот, чаще (да, и такое тоже бывает). А уж если парень вдруг предложил пользоваться защитой, когда вы уже несколько лет занимаетесь сексом без презерватива, то это явный признак измены, пишет Daily Star.