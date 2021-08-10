Папарацци сняли идеальное тело Ирины Шейк на пляже, но самые завистливые нашли к чему придраться

Известной 35-летней модели Ирине Шейк нигде не дают прохода — даже на пляже Ибицы среди тысяч других знаменитостей. Российская звезда приехала на курорт, чтобы отдохнуть вместе со своими друзьями и попасть на вечеринку, которую устроил фотограф Мерт Алас. Она как раз загорала на золотом песке и плескалась в море, когда её заметили папарацци.

Фото © Twitter / celebrity style и Telegram / Только никому...

Селеб-журналисты принялись снимать топ-модель со всех сторон, удивляясь её фигуре. Даже не позируя и не выбирая удачных ракурсов, Ирина поражала подтянутым телом и гладкой кожей. Однако и здесь некоторые пользователи Сети не смогли порадоваться, обнаружив недостатки: целлюлит, складки на боках и выпирающий живот.

Фото © Twitter / celebrity style

Фанаты не смогли не заметить, что рядом с моделью на многих фото появлялся неизвестный парень, в котором позже опознали 34-летнего испанского диджея Гидо Сения. До этого он два года встречался с турецкой блогершей Шеймой Субаши, но в августе 2020-го они расстались. Сейчас парень находится в свободном плавании.

Фото © Twitter / HABER3.com

Отношения же Ирины и рэпера Канье Уэста, которых часто видели вместе, официально не подтверждены. Более того, источники, близкие к модели, утверждают, что между ними ничего нет, пишет Daily Mail.