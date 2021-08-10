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Алёна Апина предстала перед фанатами топлес, поразив фигурой, о которой многие в 56 лет лишь мечтают

Артистка поделилась стильными чёрно-белыми снимками, на которых не стала ничего скрывать, устроив съёмку в спальне.

10 августа, 09:05

Фото © Instagram / neapina

Известная 56-летняя певица Алёна Апина вновь приятно поразила своих подписчиков, выложив в "Инстаграме" фотосессию в спальне. Бывшая участница группы "Комбинация" предстала перед фанатами в необычном виде, позируя на кровати в чёрном нижнем белье и топлес. Светлые волосы артистки были распущены, а макияж был очень лёгким, чтобы не перегружать фото.

Фото © Instagram / neapina и nataliyagalich

Фото © Instagram / neapina и nataliyagalich

"Когда такое — как не выложить! Красиво же..." — призналась Апина под снимками. Поклонники пришли в восторг от такой стильной фотосессии и от идеальной фигуры певицы. В комментариях они восхитились тем, как тщательно звезда следит за своей внешностью.

Фото © Instagram / neapina

Фото © Instagram / neapina

Лен, вы и без этих фото всегда красавица. Глаза всегда убивают

loidik

Очень красиво! Женственно😍

nataliostrovskaia

Алёна, вы супер! Восхищаюсь😍

alekseinovitskii

Фото © Instagram / neapina

Фото © Instagram / neapina

Алёна Апина — редкая звезда, которая не скрывает, что прибегала к пластике, чтобы сохранить молодость и подкорректировать фигуру. По словам артистки, ей не очень повезло с талией, поэтому она и прибегла к помощи специалистов. "Поменять фигуру было мечтой с молодости, и только сейчас, спустя десятки лет, я обратилась к хирургу", — призналась Апина. Но такого результата она смогла добиться лишь вместе с диетами и регулярными тренировками.

Алёна Апина надела прозрачное платье, доказав, что даже в 56 лет можно обходиться без нижнего белья

Алёна Апина надела прозрачное платье, доказав, что даже в 56 лет можно обходиться без нижнего белья

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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