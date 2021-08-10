Ирина Шейк устроила вечеринку у бассейна, показав фотографу, как нужно зажигать в маленьком бикини
Модель провела вечер в компании друзей и результат тусовки опубликовала в "Инстаграме", превратив её в фотосессию.
Известная российская модель Ирина Шейк не устаёт поражать подписчиков своей идеальной фигурой. 35-летняя звезда, покорившая красотой Европу и Штаты, посетила вечеринку друга-фотографа Мерта Аласа, который работал и с Эмили Ратаковски. Компания устроила разгульный вечер на Ибице с коктейлями и плясками, избранные — и самые приличные — кадры откуда и опубликовала Ирина.
Модель позировала у бассейна с бокалом в руках, приняв завлекательную позу. Для вечеринки звезда выбрала откровенный купальник ярко-кислотного цвета, добавив к нему высокие сапоги до середины бедра. Создалось впечатление, что бикини состояло лишь из одних вырезов, однако поклонники модели не стали ни к чему придираться.
Обожаю тебя, дорогая
Та ну, Ира, блин 😍
Самая сексуальная девушка в мире! 🔥
В комментариях к снимкам многие позавидовали Канье Уэсту — рэперу, роман с которым приписывают модели в последнее время. Пара дружит уже десять лет, но недавно их стали замечать вместе на прогулках, а на празднование своего дня рождения во Франции музыкант пригласил только модель. Сама пара никак не комментирует эти домыслы, хотя за это время, если верить слухам, Канье и Ирина уже успели расстаться, а затем сойтись вновь. И бывшая жена рэпера Ким Кардашьян положительно относится к свиданиям пары, желая своему экс-супругу счастья.
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