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Алёна Апина надела прозрачное платье, доказав, что даже в 56 лет можно обходиться без нижнего белья

Певица выложила новый снимок в Instagram, после которого у многих её подписчиков была бессонная ночь.

2 августа, 10:19
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Фото © Instagram/neapina

Глядя на это фото, мало кто может поверить, что Алёне Апиной уже 56 лет. Певица изрядно удивила фанатов, надев полностью прозрачное платье, под которым не оказалось бюстгальтера. Чтобы подчеркнуть стройный силуэт, звезда собрала волосы в пучок. И пользователи Instagram явно не были готовы к такому, осыпав Апину восторженными комментариями.

Фото © Instagram/neapina

Фото © Instagram/neapina

Восхитительно, Алёна! Вы разузнали секрет вечной молодости?

swryder

Евгеньевна, ты чё с людьми творишь?!) Я польщён, Ленок! Так держать, ты потрясна! ❤️❤️❤️


armanya_aru

Впрочем, певица не скрывает, в чём секрет её молодости. Для поддержания красоты она несколько раз обращалась к пластическим хирургам, в том числе сделала структурирование фигуры. Однако без правильного питания и постоянного спорта такого результата всё равно нельзя было бы добиться.

Фото © Instagram/neapina

Фото © Instagram/neapina

Сама Апина признаётся, что с молодости была недовольна своим телом. По её мнению, у неё никогда не было талии и пышных бёдер. Поэтому когда появилась возможность избавиться от комплексов, певица долго не думала.

"Поменять фигуру было мечтой с молодости, и только сейчас, спустя десятки лет, я обратилась к хирургу. До этого были мелкие вмешательства — блефаропластика, к примеру, косметические процедуры и ещё много чего современного и крутого", рассказала она в интервью "Собеседнику".

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Кристина Асмус показала в камеру грудь, обтянутую мокрой тканью, претендуя на звание звезды 18+

Авторы
Мария Паламарчук
Мария Паламарчук

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