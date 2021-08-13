Саша Шпак решил насолить бывшей жене сразу после развода, показав, как выглядит её лицо без фотошопа

Сама неоднозначная парочка российских знаменитостей окончательно разорвала союз, который длился с 2015 года. 42-летний фрик-блогер Саша Шпак и его теперь уже бывшая жена Мася опубликовали снимки у дверей загса, где радостные звёзды демонстрировали свидетельства о расторжении брака. Кадры были будто бы одинаковыми, но поклонники заметили явные различия.

Фото © Telegram / YOBAJUR

На фото Маси лицо блогерши было разглажено и высветлено фотошопом: мимические морщины испарились, как и тени под глазами и у рта, а зубы стали белее. Такая глупая ошибка даже затмила новость о разводе, хотя странно удивляться. По инстаграму женщины очевидно, что она любит излишнюю ретушь, — на многих фото она выглядит словно кукла. Заметив такой резонанс, Саша пожалел бывшую жену и удалил свой снимок, но Интернет помнит всё, а телеграм-каналы о знаменитостях — и того больше.

Фото © Instagram / sashashpakofficial и masyashpakofficial

В развод пары сперва не поверил никто. В соцсетях супруги создавали иллюзию идеальной жизни, пока Мася не подала заявление о расторжении брака, заявив, что Саша — настоящий тиран и деспот. По её словам, блогер постоянно манипулировал ею и оказывал психологическое давление. А из-за завышенной самооценки и тяжёлого характера с ним было трудно договориться, пишет "Стархит".

Фото © Instagram / sashashpakofficial и masyashpakofficial