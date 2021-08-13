Игорь Крутой накинулся на хейтера, написав ему такие изощрённые угрозы, что фанаты рассмеялись

Знаменитый 67-летний продюсер Игорь Крутой показал, как разбираются с хейтерами в Сети представители старой школы российского шоу-бизнеса. А всё началось с того, что Филипп Киркоров в своём инстаграме объявил о скором начале фестиваля Крутого "Новая волна", где поп-король выступит в качестве члена жюри. Под эту публикацию пришло множество пользователей Сети, один из которых нелестно высказался о талантах композитора.

С полным отсутствием слуха, как у него, можно только мацой со свиным салом у синагоги приторговывать alexandr3519

Фото © Telegram / YOBAJUR

И Игорь Крутой не стал молчать в ответ на открытые оскорбления, ответив хейтеру в комментариях. Он принял недовольного фаната эстрады за обычного хама и пригрозил вычислить его место жительства. По словам продюсера, теперь он планирует приходить к нахалу во снах и в подъезд.

Накормлю салом и выдам замуж. До встречи, дорогой мой пупсик. Как тебе такая перспективка, ***? Игорь Крутой

Фото © Instagram / olga_victorovna1 и bosco_di_ciliegi

Но пользователи Сети не смогли решить, кто же прав в этой ситуации, и разошлись по двум лагерям. Кто-то поддерживал комментатора и советовал композитору провериться у врача. "Может, лучше к врачу, чем на "Новую волну"?" — шутили они под выпадом Крутого. Но большинство поддержало маэстро, напомнив о всех хитах и молодых дарованиях, которых удалось раскрыть благодаря продюсеру.

Фото © Instagram / tasha_belaya и marina_wave_

Уважаемый маэстро, спасибо вам за прекрасную музыку! У вас многомиллионные поклонники, и это самое главное! iriivanova8793

Не принимайте это на свой счёт, человек явно болен, да ещё и антисемит shams_msq