Игорь Крутой накинулся на хейтера, написав ему такие изощрённые угрозы, что фанаты рассмеялись
Продюсер не стерпел хамского к себе отношения и весьма креативно ответил, отрицая отсутствие у себя слуха и таланта.
Фото © Instagram / olga_victorovna1
Знаменитый 67-летний продюсер Игорь Крутой показал, как разбираются с хейтерами в Сети представители старой школы российского шоу-бизнеса. А всё началось с того, что Филипп Киркоров в своём инстаграме объявил о скором начале фестиваля Крутого "Новая волна", где поп-король выступит в качестве члена жюри. Под эту публикацию пришло множество пользователей Сети, один из которых нелестно высказался о талантах композитора.
С полным отсутствием слуха, как у него, можно только мацой со свиным салом у синагоги приторговывать
Фото © Telegram / YOBAJUR
И Игорь Крутой не стал молчать в ответ на открытые оскорбления, ответив хейтеру в комментариях. Он принял недовольного фаната эстрады за обычного хама и пригрозил вычислить его место жительства. По словам продюсера, теперь он планирует приходить к нахалу во снах и в подъезд.
Накормлю салом и выдам замуж. До встречи, дорогой мой пупсик. Как тебе такая перспективка, ***?
Фото © Instagram / olga_victorovna1 и bosco_di_ciliegi
Но пользователи Сети не смогли решить, кто же прав в этой ситуации, и разошлись по двум лагерям. Кто-то поддерживал комментатора и советовал композитору провериться у врача. "Может, лучше к врачу, чем на "Новую волну"?" — шутили они под выпадом Крутого. Но большинство поддержало маэстро, напомнив о всех хитах и молодых дарованиях, которых удалось раскрыть благодаря продюсеру.
Фото © Instagram / tasha_belaya и marina_wave_
Уважаемый маэстро, спасибо вам за прекрасную музыку! У вас многомиллионные поклонники, и это самое главное!
Не принимайте это на свой счёт, человек явно болен, да ещё и антисемит
Бредятина какая-то! Крутой — однозначно один из самых талантливых композиторов. Что ни песня, так хит!
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Комментариев: 1
В чем я никогда не сомневался (помимо музыкальных талантов), так это в том, что Крутой еще и очень добрый человек. Ну кто бы еще так озаботился неустроенной личной жизнью очередного дебилоида (которых что-то очень много на просторах инета)и принял активное участие в устроении его личной жизни? Замуж - это ведь так прекрасно! Просто потому что семья - это ячейка нашего общества. Уверен, что этот малолетка (а я уверен, что годиков ему совсем немного) будет еще благодарить Игоря.