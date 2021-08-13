33-летняя Алана Мамаева впервые рассказала на сервисе Premier, что же они не поделили с бывшим мужем и почему вообще решили развестись после стольких измен и предательств. Женщина призналась, что всё началось со смерти отца Павла Мамаева — Константина. Об этом первой узнала именно Алана, и ей пришлось сообщить о трагедии и мужу, и всем родственникам.

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А на девятый день после смерти Константина разразился скандал. Алана решила пополнить запасы косметики и скинула мужу скриншот корзины с просьбой перечислить деньги. Женщина совсем забыла, какой тогда был день, и случайно совершила ошибку. Павел пришёл в ярость и принялся обвинять жену в том, что ей нужны только деньги. Дело дошло даже до оскорблений.

Фото © Instagram / alana_mamaeva

И тут всё, тут просто упала шторка. Он говорит: "Слышь, ты, собака немытая!" Чего? Чтобы Паша со мной так разговаривал? Откуда такие выражения? И я понимаю, что отношения заканчиваются Алана Мамаева

Фото © Instagram / alana_mamaeva

После этого Павел выгнал её из дома, строго наказав няне: "Пускай Алана убирает свои вещи, она там жить не будет, она там может только ночевать". А затем футболист позвонил адвокату жены. "Ничего по-хорошему не будет, я хочу войны!" — заявил футболист по телефону.