"Слышь, ты, собака немытая": Алана Мамаева рассказала, чем довела футболиста спустя 9 дней после смерти его отца
Женщина считает, что на самом деле Павел давно искал любой повод начать скандал и тут ему представился удобный случай.
33-летняя Алана Мамаева впервые рассказала на сервисе Premier, что же они не поделили с бывшим мужем и почему вообще решили развестись после стольких измен и предательств. Женщина призналась, что всё началось со смерти отца Павла Мамаева — Константина. Об этом первой узнала именно Алана, и ей пришлось сообщить о трагедии и мужу, и всем родственникам.
Видео © Premier
А на девятый день после смерти Константина разразился скандал. Алана решила пополнить запасы косметики и скинула мужу скриншот корзины с просьбой перечислить деньги. Женщина совсем забыла, какой тогда был день, и случайно совершила ошибку. Павел пришёл в ярость и принялся обвинять жену в том, что ей нужны только деньги. Дело дошло даже до оскорблений.
И тут всё, тут просто упала шторка. Он говорит: "Слышь, ты, собака немытая!" Чего? Чтобы Паша со мной так разговаривал? Откуда такие выражения? И я понимаю, что отношения заканчиваются
После этого Павел выгнал её из дома, строго наказав няне: "Пускай Алана убирает свои вещи, она там жить не будет, она там может только ночевать". А затем футболист позвонил адвокату жены. "Ничего по-хорошему не будет, я хочу войны!" — заявил футболист по телефону.
Алана до сих пор считает, что эта ситуация стала лишь поводом для скандала и развода. Ведь она терпела все его измены и покорно ждала из тюрьмы, когда на Павла вместе с Кокориным в 2018 году завели дело об избиении. Сейчас Мамаев пытается отсудить у жены опеку над общей дочерью, забыв о сыне Аланы, которого он растил восемь лет, а также взыскать алименты и отказаться от раздела имущества.
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