Интерпол разыскивает за мошенничество бывшего мужа Бородиной, от которого она родила старшую дочь

Не успела 38-летняя Ксения Бородина развестись со своим вторым мужем Курбаном Омаровым, как о себе напомнил её первый супруг — Юрий Будагов, основатель Федерации спортивного покера. Мужчину обвиняют в мошенничестве — по данным следствия, бизнесмен участвовал в переводе особо крупной суммы по поддельной доверенности. Из-за этого суд в Москве заочно арестовал его, а Интерпол ищет его с июня этого года. По имеющейся информации, бизнесмен может находиться в Великобритании, пишет МК.

Фото © Instagram / borozima.k

С Ксенией Бородиной Будагов поженился в 2008 году, а в следующем у них родилась дочь Маша. Супруги идеально жили несколько лет, пока в 2011-м их отношения не разбились вдребезги. Влюблённые разочаровались друг в друге — телеведущая не стала терпеть скандалы и побои, а бизнесмен не захотел иметь в качестве жены трудоголика, который постоянно пропадает на съёмках и не занимается ребёнком. После развода Маша осталась с мамой, но с папой общалась и даже навещала его новую семью.

Фото © YouTube / VIDEO GALAXY и Instagram / zalina_bashirova