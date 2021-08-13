Интерпол разыскивает за мошенничество бывшего мужа Бородиной, от которого она родила старшую дочь
Останкинский районный суд Москвы уже заочно арестовал бизнесмена, основываясь на имеющихся доказательствах.
Не успела 38-летняя Ксения Бородина развестись со своим вторым мужем Курбаном Омаровым, как о себе напомнил её первый супруг — Юрий Будагов, основатель Федерации спортивного покера. Мужчину обвиняют в мошенничестве — по данным следствия, бизнесмен участвовал в переводе особо крупной суммы по поддельной доверенности. Из-за этого суд в Москве заочно арестовал его, а Интерпол ищет его с июня этого года. По имеющейся информации, бизнесмен может находиться в Великобритании, пишет МК.
С Ксенией Бородиной Будагов поженился в 2008 году, а в следующем у них родилась дочь Маша. Супруги идеально жили несколько лет, пока в 2011-м их отношения не разбились вдребезги. Влюблённые разочаровались друг в друге — телеведущая не стала терпеть скандалы и побои, а бизнесмен не захотел иметь в качестве жены трудоголика, который постоянно пропадает на съёмках и не занимается ребёнком. После развода Маша осталась с мамой, но с папой общалась и даже навещала его новую семью.
Фото © YouTube / VIDEO GALAXY и Instagram / zalina_bashirova
Зато сейчас Будагов счастлив в браке со своей новой женой — Залиной Башировой, сообщает 24СМИ. Женщина владеет собственной звёздной языковой школой, а также занимается распространением своего косметического бренда. Пара вместе воспитывает сына Дэни и девочку, о рождении которой Залина сообщила в феврале этого года. Поддерживают ли связь супруги, пока бизнесмен находится в бегах, неизвестно.
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