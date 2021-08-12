Появились фото из квартиры британского "шпиона Кремля", на которых собраны все стереотипы о русских
И, судя по книгам, мягким игрушкам и сувенирам, у 57-летнего мужчины были очень своеобразные интересы.
На днях в британском посольстве, которое располагается в Германии, службы безопасности и антитеррористические подразделения задержали 57-летнего охранника Дэвида Смита по подозрению в шпионаже. По версии расследования, мужчина передавал внутреннюю информацию российским спецслужбам, за что и получал деньги. Сколько — пока не известно.
Мужчину задержали в Потсдаме, где он проживал в тихом и спокойном районе со множеством семей и детских площадок. В его доме уже провели обыск, который выявил странные интересы Смита и его явную увлечённость Россией, пишет Daily Mail.
В небольшой квартире повсюду были развешаны и расставлены российские флаги, кружки с триколором и прочее. Среди множества мягких игрушек встречались те, на которых были надеты военные фуражки, их в общей сложности оказалось три.
Кроме того, присутствовали и военные нашивки, отсылающие к армии России, а также украинскому спецподразделению "Беркут". Судя по книгам на русском языке, Смит увлекался психологией: изучал гипноз и НЛП, умения манипулировать людьми и проникать им в голову. Всё это сопровождалось и книгами по теориям заговора, которые перемежались учебниками по вышивке — в том числе крестиком.
Также у британского охранника оказалось много книг и на историческую тему, причём всё ограничилось лишь Второй мировой войной. Особое место на его полках заняли мемуары нацистов и советских партизан — многое из этого, разумеется, на русском языке. Сейчас расследование продолжается, за ним пристально следят как глава Великобритании, так и Правительство Германии.
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