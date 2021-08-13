Карнавал раскрыла правду о том, как Долина устроила фейковое примирение, но её выдала одна деталь
Спустя несколько месяцев после конфликта джазовой певицы и блогерши в СМИ появились заголовки о "мести" Вали Карнавал. Юная тиктокерша рассказала, как всё было на самом деле.
О конфликте, который разыгрался между Ларисой Долиной и Валей Карнавал, не забывают даже спустя почти полгода. Так, на прошлой неделе СМИ начали рассказывать о новом витке отношений звёзд. Оказалось, тиктокерша чуть ли не умоляла певицу с полувековым стажем дать ей шесть билетиков на спектакль "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" с её участием, а потом ещё и не пришла на него.
Но, как рассказала сама Валя в интервью KP.RU, Долиной пришлось выступать перед пустыми местами в первых рядах совсем не из-за реванша
Представители Ларисы от её имени отправили моей команде приглашение прийти на её спектакль. Я сначала удивилась, но потом подумала о том, что, наверное, это было сделано по инициативе самой певицы и с искренними намерениями. Лично я считаю, что между нами никакой вражды не было и нет, всё это раздули в Интернете
Валя с друзьями действительно собиралась пойти на спектакль, но за день до него ей начали писать и звонить журналисты. Оказалось, команда Долиной разослала по всем СМИ информацию о том, что Валя будет в зале. Жест доброй воли оказался типичным PR-ходом.
Кадры из видео © YouTube / Gazgolder
За день до шоу с нами начали связываться представители разных СМИ, чтобы уточнить, правдива ли та информация, которую им отправили в приглашении на спектакль представители Ларисы. Суть сообщения была в том, что на спектакль приглашали с формулировкой: "В зале будет сидеть блогер Валя Карнавал. Планируем их примирение"
Терпеть такие манипуляции Валя не собиралась, поэтому просто никуда не пошла. "Любой бы сделал так на моём месте", — отметила Валя. Но и эту ситуацию команда Долиной якобы вывернула в свою пользу. По словам Карнавал, те сами придумали, что тиктокеры выпросили билеты, а потом "кинули" Долину.
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