Карнавал раскрыла правду о том, как Долина устроила фейковое примирение, но её выдала одна деталь

О конфликте, который разыгрался между Ларисой Долиной и Валей Карнавал, не забывают даже спустя почти полгода. Так, на прошлой неделе СМИ начали рассказывать о новом витке отношений звёзд. Оказалось, тиктокерша чуть ли не умоляла певицу с полувековым стажем дать ей шесть билетиков на спектакль "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" с её участием, а потом ещё и не пришла на него.

Но, как рассказала сама Валя в интервью KP.RU, Долиной пришлось выступать перед пустыми местами в первых рядах совсем не из-за реванша

Фото © Instagram / larisa_dolina_ и karna.val

Представители Ларисы от её имени отправили моей команде приглашение прийти на её спектакль. Я сначала удивилась, но потом подумала о том, что, наверное, это было сделано по инициативе самой певицы и с искренними намерениями. Лично я считаю, что между нами никакой вражды не было и нет, всё это раздули в Интернете Валя Карнавал

Валя с друзьями действительно собиралась пойти на спектакль, но за день до него ей начали писать и звонить журналисты. Оказалось, команда Долиной разослала по всем СМИ информацию о том, что Валя будет в зале. Жест доброй воли оказался типичным PR-ходом.

Кадры из видео © YouTube / Gazgolder

За день до шоу с нами начали связываться представители разных СМИ, чтобы уточнить, правдива ли та информация, которую им отправили в приглашении на спектакль представители Ларисы. Суть сообщения была в том, что на спектакль приглашали с формулировкой: "В зале будет сидеть блогер Валя Карнавал. Планируем их примирение" Валя Карнавал