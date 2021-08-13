19-летняя дочь Эминема совершила каминг-аут как небинарная персона и попросила называть её Стиви

Последние недели выдались насыщенными для семьи Эминема. Ранее стало известно, что его бывшая жена дважды пыталась покончить с собой. Сегодня же ленты новостей взорвались от заявления его приёмной дочери, которую теперь следует называть Стиви. 19-летняя дочь рэпера, которую раньше называли Уитни, рассказала, что она — небинарная персона. Объявление об этом прошло в оригинальной форме. Американка опубликовала тикток, в котором показала, как она менялась за последнее десятилетие.

Посмотрите, как мне становилось всё комфортнее с самой собой. Расту и меняюсь st0nedc0w

Кадры из видео © TikTok / st0nedc0w

На слайд-шоу можно увидеть не только то, как преображается девочка, но и как меняется её восприятие себя. На каждом кадре Стиви указала, как к ней обращались в тот период жизни. В детстве — исключительно "она". Последние годы дочь Эминема просила обращаться к ней на "они" (калька с англ. they) и "она". А с недавних пор Стиви расширила список местоимений по максимуму. Теперь можно даже "он", пишет Daily Mail.

Кадры из видео © TikTok / st0nedc0w