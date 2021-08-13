19-летняя дочь Эминема совершила каминг-аут как небинарная персона и попросила называть её Стиви
Теперь к американке можно использовать любое местоимение. Подойдёт "она", "он" и даже "они".
Последние недели выдались насыщенными для семьи Эминема. Ранее стало известно, что его бывшая жена дважды пыталась покончить с собой. Сегодня же ленты новостей взорвались от заявления его приёмной дочери, которую теперь следует называть Стиви. 19-летняя дочь рэпера, которую раньше называли Уитни, рассказала, что она — небинарная персона. Объявление об этом прошло в оригинальной форме. Американка опубликовала тикток, в котором показала, как она менялась за последнее десятилетие.
Посмотрите, как мне становилось всё комфортнее с самой собой. Расту и меняюсь
На слайд-шоу можно увидеть не только то, как преображается девочка, но и как меняется её восприятие себя. На каждом кадре Стиви указала, как к ней обращались в тот период жизни. В детстве — исключительно "она". Последние годы дочь Эминема просила обращаться к ней на "они" (калька с англ. they) и "она". А с недавних пор Стиви расширила список местоимений по максимуму. Теперь можно даже "он", пишет Daily Mail.
Напомним, Стиви — приёмная дочь 48-летнего Эминема от его бывшей жены Кимберли. Влюблённые стали родителями в 1995 году. Тогда на свет родилась Хейли Мэтерс. В 2004-м пара разошлась. Пока девушка жила отдельно от рэпера, она забеременела от тату-мастера Эрика Хартера и родила Уитни (Стиви). Вскоре, когда Кимберли и Эминем снова сошлись, музыкант удочерил малышку и всю жизнь относился к ней как к родной.
WOW-stars
"Слышь, ты, собака немытая": Алана Мамаева рассказала, чем довела футболиста спустя 9 дней после смерти его отца
сегодня в 12:10
Карнавал раскрыла правду о том, как Долина устроила фейковое примирение, но её выдала одна деталь
сегодня в 11:26
Интерпол разыскивает за мошенничество бывшего мужа Бородиной, от которого она родила старшую дочь
сегодня в 10:26
Комментариев: 0