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19-летняя дочь Эминема совершила каминг-аут как небинарная персона и попросила называть её Стиви

Теперь к американке можно использовать любое местоимение. Подойдёт "она", "он" и даже "они".

13 августа, 12:59

Кадры из видео © TikTok / st0nedc0w

Последние недели выдались насыщенными для семьи Эминема. Ранее стало известно, что его бывшая жена дважды пыталась покончить с собой. Сегодня же ленты новостей взорвались от заявления его приёмной дочери, которую теперь следует называть Стиви. 19-летняя дочь рэпера, которую раньше называли Уитни, рассказала, что она — небинарная персона. Объявление об этом прошло в оригинальной форме. Американка опубликовала тикток, в котором показала, как она менялась за последнее десятилетие.

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st0nedc0w

Кадры из видео © TikTok / st0nedc0w

На слайд-шоу можно увидеть не только то, как преображается девочка, но и как меняется её восприятие себя. На каждом кадре Стиви указала, как к ней обращались в тот период жизни. В детстве — исключительно "она". Последние годы дочь Эминема просила обращаться к ней на "они" (калька с англ. they) и "она". А с недавних пор Стиви расширила список местоимений по максимуму. Теперь можно даже "он", пишет Daily Mail.

Кадры из видео © TikTok / st0nedc0w

Кадры из видео © TikTok / st0nedc0w

Напомним, Стиви — приёмная дочь 48-летнего Эминема от его бывшей жены Кимберли. Влюблённые стали родителями в 1995 году. Тогда на свет родилась Хейли Мэтерс. В 2004-м пара разошлась. Пока девушка жила отдельно от рэпера, она забеременела от тату-мастера Эрика Хартера и родила Уитни (Стиви). Вскоре, когда Кимберли и Эминем снова сошлись, музыкант удочерил малышку и всю жизнь относился к ней как к родной.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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