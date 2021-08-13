Любовница Мамаева впервые показала их личные фото, игнорируя все слухи о его новых изменах

Бывшая лучшая подруга Аланы Мамаевой, которая теперь состоит в отношениях с её экс-супругом, устроила сессию вопросов и ответов с поклонниками. Надежда Санько опубликовала несколько снимков с футболистом Павлом Мамаевым, среди которых попались и довольно пикантные кадры. Вместе с этим блогерша расставила все точки над i, опровергнув слухи о новых похождениях возлюбленного.

Фото © Instagram / nadihope

Она призналась, что совершенно не волнуется из-за сложившейся ситуации с Аланой. "В реальности её хватило на один нелепый истеричный звонок, а потом она спряталась за щит лжи и клеветы. Я ни с кем не воюю, ничего не делю. Всё, что мне надо, у меня есть (и было)", — рассказала Надежда подписчикам.

Фото © Instagram / nadihope

Сам Мамаев не вступил в скандал между подругами, потому что "не разводит склок и сплетен". Он не замечает хейтеров в упор, к тому же футболист не часто появляется в Интернете — у него нет даже страниц в соцсетях. Всё своё время он предпочитает проводить в реальном мире с блогершей. Она часто приезжает к нему в Ростов, а Павел даже ждёт возлюбленную в её дворе, когда она заезжает переодеться. Поэтому все слухи об изменах футболиста девушка считает глупостью.

Фото © Instagram / nadihope