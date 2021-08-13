Любовница Мамаева впервые показала их личные фото, игнорируя все слухи о его новых изменах
Надежда ответила на самые интересные для подписчиков вопросы, наконец-то обрадовав их совместными фото с футболистом.
Бывшая лучшая подруга Аланы Мамаевой, которая теперь состоит в отношениях с её экс-супругом, устроила сессию вопросов и ответов с поклонниками. Надежда Санько опубликовала несколько снимков с футболистом Павлом Мамаевым, среди которых попались и довольно пикантные кадры. Вместе с этим блогерша расставила все точки над i, опровергнув слухи о новых похождениях возлюбленного.
Она призналась, что совершенно не волнуется из-за сложившейся ситуации с Аланой. "В реальности её хватило на один нелепый истеричный звонок, а потом она спряталась за щит лжи и клеветы. Я ни с кем не воюю, ничего не делю. Всё, что мне надо, у меня есть (и было)", — рассказала Надежда подписчикам.
Сам Мамаев не вступил в скандал между подругами, потому что "не разводит склок и сплетен". Он не замечает хейтеров в упор, к тому же футболист не часто появляется в Интернете — у него нет даже страниц в соцсетях. Всё своё время он предпочитает проводить в реальном мире с блогершей. Она часто приезжает к нему в Ростов, а Павел даже ждёт возлюбленную в её дворе, когда она заезжает переодеться. Поэтому все слухи об изменах футболиста девушка считает глупостью.
Сколько разного вброса мне шлют в директ: что его где-то видел, что его кто-то подвозил до базы на красном "мерседесе". Особенно это актуально, когда он в этот момент держит меня за руку! Девочки, милые, хватит искать там, где нет!
WOW-stars
Игорь Крутой накинулся на хейтера, написав ему такие изощрённые угрозы, что фанаты рассмеялись
сегодня в 13:49
19-летняя дочь Эминема совершила каминг-аут как небинарная персона и попросила называть её Стиви
сегодня в 12:59
"Слышь, ты, собака немытая": Алана Мамаева рассказала, чем довела футболиста спустя 9 дней после смерти его отца
сегодня в 12:10
Комментариев: 0