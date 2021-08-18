Ильич тайком снял обнажённую Таюрскую, показав, что иногда утро бывает по-настоящему добрым

На снимки 30-летней Софьи Таюрской — солистки группы Little Big — невозможно смотреть со спокойным видом. Певица любит показывать свою шикарную фигуру перед 681 тыс. подписчиков в "Инстаграме", вызывая постоянный восторг. Но в этот раз горячим фото с фанатами группы поделился фронтмен Илья Прусикин, который показал в сториз, как у них теперь проходят завтраки.

Фото © Instagram / iliyaprusikin

На снимке Софья стояла на кухне, пытаясь дотянуться до самой высокой полки. На девушке были надеты только чёрные трусики, которые мало что смогли прикрыть. Перед счастливым Ильичом предстали пышные формы возлюбленной, которыми он решил похвастаться в Сети. "Завтрак чемпионов", — пошутил на фото фронтмен.

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

В последнее время пара не стесняется показывать откровенный и совместный контент, хотя ещё недавно они скрывали свои отношения, не желая вызвать скандал. Но тот всё равно случился, когда обиженная Ирина Смелая, бывшая жена Ильича, уличила влюблённых во лжи. Блогерша заявила, что Софья — к слову, её лучшая подруга, правда, уже бывшая — увела фронтмена Little Big из семьи с маленьким ребёнком.

Фото © Instagram / sonyatayurskaya