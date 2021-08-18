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Ильич тайком снял обнажённую Таюрскую, показав, что иногда утро бывает по-настоящему добрым

На жарком снимке певица предстала с самой выгодной стороны, заставив многих позавидовать её возлюбленному.

18 августа, 09:40

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

На снимки 30-летней Софьи Таюрской — солистки группы Little Big — невозможно смотреть со спокойным видом. Певица любит показывать свою шикарную фигуру перед 681 тыс. подписчиков в "Инстаграме", вызывая постоянный восторг. Но в этот раз горячим фото с фанатами группы поделился фронтмен Илья Прусикин, который показал в сториз, как у них теперь проходят завтраки.

Фото © Instagram / iliyaprusikin

Фото © Instagram / iliyaprusikin

На снимке Софья стояла на кухне, пытаясь дотянуться до самой высокой полки. На девушке были надеты только чёрные трусики, которые мало что смогли прикрыть. Перед счастливым Ильичом предстали пышные формы возлюбленной, которыми он решил похвастаться в Сети. "Завтрак чемпионов", — пошутил на фото фронтмен.

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

В последнее время пара не стесняется показывать откровенный и совместный контент, хотя ещё недавно они скрывали свои отношения, не желая вызвать скандал. Но тот всё равно случился, когда обиженная Ирина Смелая, бывшая жена Ильича, уличила влюблённых во лжи. Блогерша заявила, что Софья — к слову, её лучшая подруга, правда, уже бывшая — увела фронтмена Little Big из семьи с маленьким ребёнком.

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Софья и Ильич всячески это отрицали, но им мало кто поверил. Стороны не стали хайпиться на конфликте и быстро его замяли, и теперь многозначительные фото прекрасной личной жизни выкладывает как член группы Little Big, так и Ирина, которую заметили со звездой танцевального шоу.

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Бритни Спирс поразила фанатов фото топлес, раскрыв секрет, почему её грудь так увеличилась за неделю

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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