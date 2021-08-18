Как выглядит сын президента Аргентины, который недавно получил удостоверение без указания пола
Спустя год после объявления себя небинарным 26-летний сын президента Аргентины поменял документы.
Сына президента Аргентины Альберто Фернандеса звали Эстанислао всю его жизнь... до прошлой недели. В инстаграм-историях ребёнок политика поделился своим новым статусом и именем. Теперь в его национальном удостоверении личности в графе "Пол" стоит крестик, а зовут его просто Тани (сокращённый вариант предыдущего имени).
Новые документы — ожидаемый этап для Фернандеса. В июле прошлого года он уже заявил, что считает себя небинарной личностью, то есть он не причисляет себя ни к мужскому, ни к женскому полу. Но уже до этого было понятно, что парень не вписывается в рамки. Он несколько лет занимается драгом — выступает в образе девушки. Поначалу юноша перевоплощался в любимых женских персонажей игр, фильмов и артисток. Впрочем, в его портфолио есть и вполне мужественные образы. К примеру, Человек-паук.
Должно быть, Тани уже бы давно получил документы без указания пола, но в стране просто не было такой возможности. Только 21 июля президент страны и его папа Альберто Фернандес вручил первые удостоверения "с крестиком", пишет Noticias.
Есть другие идентичности, помимо мужской или женской, и мы должны их уважать. Они всегда существовали, просто раньше это скрывалось. Замалчивая эти вопросы, мы лишаем счастья миллионы человек, лишаем их возможности быть счастливыми
Тани уже не в первый раз попадает на страницы СМИ. В 2019-м, когда его отец выиграл президентские выборы в Аргентине, пользователи соцсетей больше обсуждали не назначение нового главы государства, а его эксцентричного сына.
WOW-stars
Похудевшая Лариса Долина похвасталась в купальнике фигурой, которую редко увидишь в 65 лет
сегодня в 13:56
Саша Шпак нашёл себе новую девушку, показав её страстные поцелуи через 4 дня после развода
сегодня в 10:33
Ильич тайком снял обнажённую Таюрскую, показав, что иногда утро бывает по-настоящему добрым
сегодня в 09:40
Комментариев: 0