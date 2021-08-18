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Как выглядит сын президента Аргентины, который недавно получил удостоверение без указания пола

Спустя год после объявления себя небинарным 26-летний сын президента Аргентины поменял документы.

18 августа, 14:56

Фото © Instagram / _dyhzy

Сына президента Аргентины Альберто Фернандеса звали Эстанислао всю его жизнь... до прошлой недели. В инстаграм-историях ребёнок политика поделился своим новым статусом и именем. Теперь в его национальном удостоверении личности в графе "Пол" стоит крестик, а зовут его просто Тани (сокращённый вариант предыдущего имени).

Фото © Instagram / _dyhzy

Фото © Instagram / _dyhzy

Новые документы — ожидаемый этап для Фернандеса. В июле прошлого года он уже заявил, что считает себя небинарной личностью, то есть он не причисляет себя ни к мужскому, ни к женскому полу. Но уже до этого было понятно, что парень не вписывается в рамки. Он несколько лет занимается драгом — выступает в образе девушки. Поначалу юноша перевоплощался в любимых женских персонажей игр, фильмов и артисток. Впрочем, в его портфолио есть и вполне мужественные образы. К примеру, Человек-паук.

Фото © Instagram / _dyhzy

Фото © Instagram / _dyhzy

Должно быть, Тани уже бы давно получил документы без указания пола, но в стране просто не было такой возможности. Только 21 июля президент страны и его папа Альберто Фернандес вручил первые удостоверения "с крестиком", пишет Noticias.

Есть другие идентичности, помимо мужской или женской, и мы должны их уважать. Они всегда существовали, просто раньше это скрывалось. Замалчивая эти вопросы, мы лишаем счастья миллионы человек, лишаем их возможности быть счастливыми

Альберто Фернандес

Фото © Instagram / _dyhzy

Фото © Instagram / _dyhzy

Тани уже не в первый раз попадает на страницы СМИ. В 2019-м, когда его отец выиграл президентские выборы в Аргентине, пользователи соцсетей больше обсуждали не назначение нового главы государства, а его эксцентричного сына.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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