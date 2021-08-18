НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Посольство РФ в Кабуле прорабатывает организацию вывозных рейсов для россиян

Прибывший ранее в столицу Афганистана из Москвы самолёт был зафрахтован Миссией ООН по содействию республике, отметили в диппредставительстве.

18 августа, 16:06
<p>Посольство РФ в Афганистане. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_embassy_in_Kabul.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Посольство РФ в Афганистане. Фото © Wikipedia

Посольство России в Афганистане прорабатывает вопрос об организации вывозных рейсов для россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство РФ в Кабуле.

"Мы прорабатываем вопрос организации вывозных рейсов с учётом потребностей российских граждан. Постараемся всем помочь", — отметили в посольстве.

Небензя заявил, что Москва будет судить "Талибан" по его действиям

Небензя заявил, что Москва будет судить "Талибан" по его действиям

Там также сообщили, что российские граждане не смогут покинуть Афганистан на прибывшем из Москвы в Кабул борту авиакомпании Utair, так как он зафрахтован Миссией ООН по содействию республике (МООНСА). Отмечается, что в МООНСА идёт плановая ротация кадров по изменению формата миссии на гуманитарную и им требуются новые сотрудники, которые будут возобновлять деятельность в Кундузе, Джелалабаде и Кандагаре, ведь ситуация там стабилизируется.

Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин обсудил тему обострения в Афганистане с лидерами Ирана и Таджикистана. Главы государств выступили за обеспечение безопасности гражданского населения и скорейшей нормализации обстановки.

"Нужны законы шариата": "Талибан" заявил о невозможности демократии в Афганистане

"Нужны законы шариата": "Талибан" заявил о невозможности демократии в Афганистане

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

А накануне, 17 августа, представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Живёт по законам шариата": Вернувшийся из Кабула блогер Варламов рассказал о правилах афганского общества

сегодня в 16:28

В Афганистане после захвата власти "Талибаном" в десять раз подорожала паранджа

сегодня в 16:25

"Отряды гражданской самообороны Беларуси" признали террористической организацией

сегодня в 16:42

Скончался известный французский комедийный актёр Тьерри Лиагр

сегодня в 16:33

Как звёздные "фабриканты" своими песнями "накаркали" себе тяжёлую судьбу

сегодня в 16:35

Новости партнеров

Layer 1