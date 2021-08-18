Посольство РФ в Кабуле прорабатывает организацию вывозных рейсов для россиян

Посольство России в Афганистане прорабатывает вопрос об организации вывозных рейсов для россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство РФ в Кабуле.

"Мы прорабатываем вопрос организации вывозных рейсов с учётом потребностей российских граждан. Постараемся всем помочь", — отметили в посольстве.

Там также сообщили, что российские граждане не смогут покинуть Афганистан на прибывшем из Москвы в Кабул борту авиакомпании Utair, так как он зафрахтован Миссией ООН по содействию республике (МООНСА). Отмечается, что в МООНСА идёт плановая ротация кадров по изменению формата миссии на гуманитарную и им требуются новые сотрудники, которые будут возобновлять деятельность в Кундузе, Джелалабаде и Кандагаре, ведь ситуация там стабилизируется.

Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин обсудил тему обострения в Афганистане с лидерами Ирана и Таджикистана. Главы государств выступили за обеспечение безопасности гражданского населения и скорейшей нормализации обстановки.

А накануне, 17 августа, представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.