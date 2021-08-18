Солдаты США стреляли для сдерживания толпы в аэропорту Кабула, заявили в Пентагоне
Сейчас в воздушной гавани столицы Афганистана находится 4,5 тысячи американских военных. В ближайшие сутки туда должны прибыть ещё несколько сотен.
Фото © Twitter / Department of Defense
Солдаты США открывали огонь в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби. По его словам, которые приводит агентство Reuters, выстрелов по людям не было, никаких свидетельств наличия раненых или убитых нет.
Кёрби заметил, что в воздушной гавани в столице Афганистана находится уже 4,5 тысячи американских военных, а в ближайшие сутки туда прибудет ещё несколько сотен.
Кроме того, огонь в воздух открывали и талибы, чтобы разогнать толпу в аэропорту. Однако, по словам представителя движения, намерений кого-либо ранить у них нет.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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