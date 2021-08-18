Солдаты США стреляли для сдерживания толпы в аэропорту Кабула, заявили в Пентагоне

Солдаты США открывали огонь в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби. По его словам, которые приводит агентство Reuters, выстрелов по людям не было, никаких свидетельств наличия раненых или убитых нет.

Кёрби заметил, что в воздушной гавани в столице Афганистана находится уже 4,5 тысячи американских военных, а в ближайшие сутки туда прибудет ещё несколько сотен.

Кроме того, огонь в воздух открывали и талибы, чтобы разогнать толпу в аэропорту. Однако, по словам представителя движения, намерений кого-либо ранить у них нет.

А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.