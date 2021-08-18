Больше 60 рейсов в аэропортах Москвы задержаны или отменены из-за шторма
Больше всего задержек и отмен у Шереметьево — там изменятся планы у пассажиров 26 рейсов.
Фото © Instagram / svo_airport
В столичных аэропортах 64 рейса задержаны или отменены из-за непогоды, которая обрушилась на Москву и область в среду. По данным сервиса "Яндекс.Расписания", 11 самолётов вылетят из Внуково позже запланированного времени, ещё девять вылетов пришлось совсем отменить. В Домодедово сегодня не вылетят пять запланированных авиарейсов, ещё 13 вылетов перенесены. В Шереметьево отменено целых 12 рейсов, а у 14 изменилось время вылета.
Фото © "Яндекс.Расписания"
В "Яндекс.Расписаниях" уточняют, что всю актуальную информацию они получают непосредственно от воздушных гаваней столицы.
Напомним, что в среду в столице начался сильный ливень с грозой и шквалистым усилением ветра с порывами до 25 м/с. Столичное ГУ МЧС РФ и его подмосковные коллеги распространили экстренное предупреждение о шторме. Спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость и избегать опасных манёвров. Пешеходам, которые по какой-то причине оказались в эти часы на улице, стоит обходить стороной шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
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