Больше 60 рейсов в аэропортах Москвы задержаны или отменены из-за шторма

В столичных аэропортах 64 рейса задержаны или отменены из-за непогоды, которая обрушилась на Москву и область в среду. По данным сервиса "Яндекс.Расписания", 11 самолётов вылетят из Внуково позже запланированного времени, ещё девять вылетов пришлось совсем отменить. В Домодедово сегодня не вылетят пять запланированных авиарейсов, ещё 13 вылетов перенесены. В Шереметьево отменено целых 12 рейсов, а у 14 изменилось время вылета.

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В "Яндекс.Расписаниях" уточняют, что всю актуальную информацию они получают непосредственно от воздушных гаваней столицы.