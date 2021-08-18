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Боня жёстко ответила экс-участнице "Стрелок" Беретте на обвинения в адрес МакSим

Защищая певицу, светская дива упрекнула Юлию в том, что та не думает головой, раз разбрасывается такими громкими обвинениями. Также она посоветовала ей извиниться перед коллегой по цеху.

18 августа, 17:51
<p>Виктория Боня и Марина Максимова. Фото © ТАСС / РА / Ian West / Салынская Анна</p>

Виктория Боня и Марина Максимова. Фото © ТАСС / РА / Ian West / Салынская Анна

Телеведущая Виктория Боня ответила бывшей участнице группы "Стрелки" Юлии Беретте, которая обвинила певицу Максим в пиаре и "шоу с воскрешением". По мнению светской львицы, забытая исполнительница некогда популярного коллектива просто хайпует, так как её давно позабыли поклонники.

"Самое неприятное и самое некрасивое — это то, что люди сегодня путают порой такие вещи, как пиар и действительно тяжёлые, серьёзные заболевания. Вместо того чтобы молиться, как мы все это делали, и радоваться, что девчонка выкарабкалась, она (Юлия Беретта. — Прим. Лайфа) побоялась, что больше внимания будет уделено кому-то, чем ей", — сказала Боня в беседе с Лайфом.

Певица МакSим столкнулась с проблемами с памятью

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Также светская дива назвала поступок Беретты некрасивым и посоветовала ей извиниться за свои слова. Защищая Марину Максимову, Боня упрекнула экс-участницу "Стрелок" в том, что та не думает головой, раз пишет такие громкие обвинения.

"Пора уже научиться отличать мух от котлет", — отрезала Виктория.

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Ранее Юлия Беретта заявила, что не верит в историю с болезнью певицы Марины Максимовой и считает её дутой. Также Беретта опубликовала на своей странице в "Инстаграме" издевательское видео, на котором она держит в руках портрет исполнительницы, а на фоне звучит песня "Знаешь ли ты". Однако поклонникам Юлии её действия пришлись не по душе и они начали массово сообщать в комментариях, что отписываются от Беретты.

Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску, позже она сама вышла на связь с поклонниками.

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А 13 августа журналистам удалось снять момент выписки артистки из больницы. Максим передвигалась в инвалидном кресле, а на лице у неё были "глухие" затемнённые очки и маска. Позже сообщалось, что певице придётся отправиться в реабилитационный центр, однако эту информацию представители звезды опровергли.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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