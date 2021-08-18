Боня жёстко ответила экс-участнице "Стрелок" Беретте на обвинения в адрес МакSим

Телеведущая Виктория Боня ответила бывшей участнице группы "Стрелки" Юлии Беретте, которая обвинила певицу Максим в пиаре и "шоу с воскрешением". По мнению светской львицы, забытая исполнительница некогда популярного коллектива просто хайпует, так как её давно позабыли поклонники.

"Самое неприятное и самое некрасивое — это то, что люди сегодня путают порой такие вещи, как пиар и действительно тяжёлые, серьёзные заболевания. Вместо того чтобы молиться, как мы все это делали, и радоваться, что девчонка выкарабкалась, она (Юлия Беретта. — Прим. Лайфа) побоялась, что больше внимания будет уделено кому-то, чем ей", — сказала Боня в беседе с Лайфом.

Также светская дива назвала поступок Беретты некрасивым и посоветовала ей извиниться за свои слова. Защищая Марину Максимову, Боня упрекнула экс-участницу "Стрелок" в том, что та не думает головой, раз пишет такие громкие обвинения.

"Пора уже научиться отличать мух от котлет", — отрезала Виктория.