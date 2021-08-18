НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Слухи о запуске "Северного потока – 2" обрушили цены на газ в Европе

Ложная информация появились после того, как немецкий газотранспортный оператор Gascade, обслуживающий сухопутный отвод от газопровода, начал показывать поступление газа из морской магистрали.

18 августа, 17:21
<p>Фото ©<a href="http://nord-stream2.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.nord-stream2.com/media-info/images/commissioning-equipment-at-the-russian-landfall-845/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord-stream2.com</a></p>

Фото © Nord-stream2.com

В Европе цена на газ упала почти на 10% после появления ложной информации о якобы начале получения природного газа из "Северного потока – 2". Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, днём 18 августа сентябрьский фьючерс по индексу самого ликвидного хаба Европы TTF обрушился с 570 до 515 долларов за тысячу кубометров. Однако к вечеру цена частично восстановилась.

Лавров: Все попытки сорвать "Северный поток – 2" обречены на провал

Лавров: Все попытки сорвать "Северный поток – 2" обречены на провал

Слухи о начале прокачки появились после того, как немецкий газотранспортный оператор Gascade, обслуживающий сухопутный отвод от "Северного потока – 2", начал показывать поступление голубого топлива из морской магистрали. Позднее компания опровергла информацию, назвав её неверной. К слову, обновлённые данные оператора показывают отсутствие прокачки газа.

Ранее "Газпром" впервые оценил заявление ФРГ и США по "Северному потоку – 2". В российской компании отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает.

"Чистое пиратство": На Украине предложили способ остановить строительство "Северного потока – 2"

"Чистое пиратство": На Украине предложили способ остановить строительство "Северного потока – 2"

Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1