Слухи о запуске "Северного потока – 2" обрушили цены на газ в Европе
Ложная информация появились после того, как немецкий газотранспортный оператор Gascade, обслуживающий сухопутный отвод от газопровода, начал показывать поступление газа из морской магистрали.
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В Европе цена на газ упала почти на 10% после появления ложной информации о якобы начале получения природного газа из "Северного потока – 2". Об этом сообщает "Интерфакс".
Так, днём 18 августа сентябрьский фьючерс по индексу самого ликвидного хаба Европы TTF обрушился с 570 до 515 долларов за тысячу кубометров. Однако к вечеру цена частично восстановилась.
Слухи о начале прокачки появились после того, как немецкий газотранспортный оператор Gascade, обслуживающий сухопутный отвод от "Северного потока – 2", начал показывать поступление голубого топлива из морской магистрали. Позднее компания опровергла информацию, назвав её неверной. К слову, обновлённые данные оператора показывают отсутствие прокачки газа.
Ранее "Газпром" впервые оценил заявление ФРГ и США по "Северному потоку – 2". В российской компании отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает.
Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.
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