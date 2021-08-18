Слухи о запуске "Северного потока – 2" обрушили цены на газ в Европе

В Европе цена на газ упала почти на 10% после появления ложной информации о якобы начале получения природного газа из "Северного потока – 2". Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, днём 18 августа сентябрьский фьючерс по индексу самого ликвидного хаба Европы TTF обрушился с 570 до 515 долларов за тысячу кубометров. Однако к вечеру цена частично восстановилась.

Слухи о начале прокачки появились после того, как немецкий газотранспортный оператор Gascade, обслуживающий сухопутный отвод от "Северного потока – 2", начал показывать поступление голубого топлива из морской магистрали. Позднее компания опровергла информацию, назвав её неверной. К слову, обновлённые данные оператора показывают отсутствие прокачки газа.

Ранее "Газпром" впервые оценил заявление ФРГ и США по "Северному потоку – 2". В российской компании отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает.