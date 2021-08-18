В Швеции обнаружили новую мутацию дельта-штамма ковида

В шведском городе Упсала, находящемся в 70 километрах от Стокгольма, обнаружен новый вариант дельта-штамма коронавируса, которым заразились восемь человек. Об этом сообщает газета Upsala Nya Tidning.

Отмечается, что граждане подхватили инфекцию при поездках в Испанию и Португалию, а затем заразили по крайней мере по одному человеку. У всех обнаружена мутация E484Q. При этом двое инфицированных были вакцинированы к моменту заражения. Болезнь протекает в лёгкой форме, ни одному пациенту не потребовалась госпитализация.

Всего в мире зафиксировано около 400 случаев заражения этим вариантом вируса, однако на самом деле число может быть гораздо больше. Его сложнее обнаружить — для этого требуется расширенное секвенирование, заметил ответственный врач отделения по отслеживанию Университетской больницы Упсалы Матс Мартинел.