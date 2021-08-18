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В Швеции обнаружили новую мутацию дельта-штамма ковида

Сложность её выявления заключается в том, что для этого требуется расширенное секвенирование.

18 августа, 17:13
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В шведском городе Упсала, находящемся в 70 километрах от Стокгольма, обнаружен новый вариант дельта-штамма коронавируса, которым заразились восемь человек. Об этом сообщает газета Upsala Nya Tidning.

Отмечается, что граждане подхватили инфекцию при поездках в Испанию и Португалию, а затем заразили по крайней мере по одному человеку. У всех обнаружена мутация E484Q. При этом двое инфицированных были вакцинированы к моменту заражения. Болезнь протекает в лёгкой форме, ни одному пациенту не потребовалась госпитализация.

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Всего в мире зафиксировано около 400 случаев заражения этим вариантом вируса, однако на самом деле число может быть гораздо больше. Его сложнее обнаружить — для этого требуется расширенное секвенирование, заметил ответственный врач отделения по отслеживанию Университетской больницы Упсалы Матс Мартинел.

Ранее Лайф рассказывал, что российские учёные составили атлас 11 штаммов коронавируса. По их словам, даже при снижении уровня антител наш организм защищается от патогенов при помощи специальных клеток-убийц и клеток-помощников.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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