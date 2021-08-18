Синоптик рассказал, как долго в Москве продлится непогода
По словам специалиста, температурный режим, который держался 17 и 18 августа, был на 7 градусов выше климатической нормы.
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Дождливая погода в Москве связана с прохождением атмосферного фронта. Об этом в беседе с RT заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Он рассказал, каких природных явлений ждать гостям и жителям столицы в ближайшие дни.
"Это проходит атмосферный фронт, потом ещё один, такой цепочкой. Сам циклон находится в районе Балтики, движется на восток, в сторону Архангельска и Мурманска", — объяснил эксперт.
По его словам, циклон закручивается по спирали против часовой стрелки, а его фронт, продвигаясь вдоль столицы, захватывает и город. Поэтому 18 и 19 августа ещё будут дожди. Но синоптик полагает, что к 20 августа дождливая погода закончится. Цыганков предупредил, что постепенно "аномальное июльское тепло переходит в нормальную погоду". Он отметил, что температурный режим, который держался 17 и 18 августа, был на семь градусов выше климатической нормы.
По прогнозу, который составил специалист, 19 августа в Москве будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В пятницу, 20 августа, ожидается переменная облачность и без осадков. Погода в выходные будет с прояснениями и небольшими дождями. 23 и 24 августа также ожидается небольшой дождь.
Ранее в Гидрометцентре назвали сроки сохранения аномально тёплой погоды в России. Вся прогностическая карта окрашена красным и красноватым цветом, отметил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд.
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