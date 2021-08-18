НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сбежавшего экс-президента Афганистана Гани госпитализировали в Абу-Даби

Ряд дипломатических источников сообщил, что бывшего главу республики забрали на лечение несколько часов назад.

18 августа, 17:08
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMz79XilRy8/?utm_source=ig_web_copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ashrafghani.af</a></p>

Фото © Instagram / ashrafghani.af

Экс-президента Афганистана Ашрафа Гани доставили в одну из больниц Абу-Даби. Об этом сообщает агентство Young Journalists Club со ссылкой на бывшего советника главы МИД республики Фахриддина Гаризаде.

"Появились сообщения об ухудшении здоровья бывшего президента Афганистана, находящегося в Абу-Даби. Согласно ряду дипломатических источников, Гани несколько часов назад был направлен на лечение в одну из больниц", — отметил Гаризаде.

Посольство РФ в Кабуле прорабатывает организацию вывозных рейсов для россиян

Посольство РФ в Кабуле прорабатывает организацию вывозных рейсов для россиян

Ранее эксперт в беседе с Лайфом рассказал, почему экс-глава Афганистана Гани укрывается именно в ОАЭ. По его словам, Эмираты никогда не выдавали своих политических мигрантов, что гарантирует безопасность сбежавшему президенту и не только. Кроме того, у Ашрафа Гани, вероятно, там есть своя недвижимость.

"Живёт по законам шариата": Вернувшийся из Кабула блогер Варламов рассказал о правилах афганского общества

"Живёт по законам шариата": Вернувшийся из Кабула блогер Варламов рассказал о правилах афганского общества

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Они подняли свой флаг над президентским дворцом, а сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. В СМИ появлялись сообщения о том, что он может находиться в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, однако все они не подтвердились. Минувшей ночью журналисты рассказали, что Гани сейчас в Абу-Даби.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Меркель и Байден договорились о тесном сотрудничестве военных в аэропорту Кабула

сегодня в 18:12

В Афганистане неизвестные подожгли детский парк развлечений

сегодня в 17:45

Сбежавший экс-президент Афганистана Гани пообещал вернуться на родину

сегодня в 18:08

Минюст РФ внёс "Голос" в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

сегодня в 18:04

Боня жёстко ответила экс-участнице "Стрелок" Беретте на обвинения в адрес МакSим

сегодня в 17:51

Новости партнеров

Layer 1