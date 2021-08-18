Сбежавшего экс-президента Афганистана Гани госпитализировали в Абу-Даби

Экс-президента Афганистана Ашрафа Гани доставили в одну из больниц Абу-Даби. Об этом сообщает агентство Young Journalists Club со ссылкой на бывшего советника главы МИД республики Фахриддина Гаризаде.

"Появились сообщения об ухудшении здоровья бывшего президента Афганистана, находящегося в Абу-Даби. Согласно ряду дипломатических источников, Гани несколько часов назад был направлен на лечение в одну из больниц", — отметил Гаризаде.

Ранее эксперт в беседе с Лайфом рассказал, почему экс-глава Афганистана Гани укрывается именно в ОАЭ. По его словам, Эмираты никогда не выдавали своих политических мигрантов, что гарантирует безопасность сбежавшему президенту и не только. Кроме того, у Ашрафа Гани, вероятно, там есть своя недвижимость.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Они подняли свой флаг над президентским дворцом, а сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. В СМИ появлялись сообщения о том, что он может находиться в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, однако все они не подтвердились. Минувшей ночью журналисты рассказали, что Гани сейчас в Абу-Даби.