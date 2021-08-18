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"Отряды гражданской самообороны Беларуси" признали террористической организацией

Отмечается, что сообщество, созданное в сентябре 2020-го, объединяло радикально настроенных граждан для насильственной смены государственной власти.

18 августа, 16:42
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Верховный суд Белоруссии признал "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической организацией. Деятельность формирования на территории страны запрещена, сообщили в Генпрокуратуре республики.

"По заявлению генерального прокурора Верховный суд признал неформальную организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической", — сказано на сайте ведомства.

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Отмечается, что решение суда вступило в законную силу. Любые дальнейшие действия, связанные с руководством, вербовкой, обучением и участием в деятельности данной организации повлекут наступление уголовной ответственности.

Установлено, что сообщество было создано в сентябре 2020 года для противоправной деятельности и объединяло радикально настроенных граждан для насильственной смены государственной власти. Руководители и члены формирования не только обсуждали, но и приступили к "совершению террористических актов на территории страны для дестабилизации общественного порядка".

Ранее Лайф сообщал, что суд Белоруссии ликвидировал ПЕН-центр под руководством Светланы Алексиевич. Общественное объединение было основано в 1989 году. Спустя десять лет оно получило регистрацию Минюста республики.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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