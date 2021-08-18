"Отряды гражданской самообороны Беларуси" признали террористической организацией

Отмечается, что решение суда вступило в законную силу. Любые дальнейшие действия, связанные с руководством, вербовкой, обучением и участием в деятельности данной организации повлекут наступление уголовной ответственности.

Установлено, что сообщество было создано в сентябре 2020 года для противоправной деятельности и объединяло радикально настроенных граждан для насильственной смены государственной власти. Руководители и члены формирования не только обсуждали, но и приступили к "совершению террористических актов на территории страны для дестабилизации общественного порядка".