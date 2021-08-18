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В Афганистане после захвата власти "Талибаном" в десять раз подорожала паранджа

Кроме того, чтобы приобрести этот элемент одежды местным жительницам приходится проводить в очередях по несколько часов.

18 августа, 16:25
<p>Фото © ТАСС / EPA / GHULAMULLAH HABIBI</p>

Фото © ТАСС / EPA / GHULAMULLAH HABIBI

В Афганистане после захвата власти радикальным движением "Талибан"* стоимость паранджи выросла в десять раз. Об этом сообщает ISNA со ссылкой на местных жительниц.

Увеличение стоимости связано с высоким спросом. Многие женщины решили, что боевики принудят их носить такое одеяние. Кроме того, чтобы купить этот элемент одежды, в очередях приходится проводить по несколько часов.

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"Паранджа — редкость. У меня есть одна или две на трёх женщин в семье", — отметила одна из жительниц.

Ранее сообщалось о публичной казни четырёх афганских командиров талибами. В "Твиттере" даже появилось видео, якобы снятое на стадионе, где всё происходило. На кадрах видна многотысячная толпа зевак, но никаких жестоких сцен нет.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

А накануне, 17 августа, представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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