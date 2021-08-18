В Афганистане после захвата власти "Талибаном" в десять раз подорожала паранджа

В Афганистане после захвата власти радикальным движением "Талибан"* стоимость паранджи выросла в десять раз. Об этом сообщает ISNA со ссылкой на местных жительниц.

Увеличение стоимости связано с высоким спросом. Многие женщины решили, что боевики принудят их носить такое одеяние. Кроме того, чтобы купить этот элемент одежды, в очередях приходится проводить по несколько часов.

"Паранджа — редкость. У меня есть одна или две на трёх женщин в семье", — отметила одна из жительниц.

Ранее сообщалось о публичной казни четырёх афганских командиров талибами. В "Твиттере" даже появилось видео, якобы снятое на стадионе, где всё происходило. На кадрах видна многотысячная толпа зевак, но никаких жестоких сцен нет.

А накануне, 17 августа, представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.