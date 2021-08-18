Новости о продолжительной коме певицы МакSим являются не чем иным, как пиаром. Такого мнения придерживаются многие звёзды, исключением не стал и певец Данко. Об этом он заявил в беседе с изданием "Дни.ру".

"Я не частный детектив, поэтому на 100 процентов не могу быть уверенным ни в чём. Могу только приводить свои досужие суждения. А суждения мои таковы, что я изначально не верил во всю эту историю", — отметил музыкальный исполнитель.

Данко добавил, что как только стали появляться тревожные новости о состоянии МакSим — он предположил, что после них последует добрая весть о её чудесном выздоровлении и даже концерте, о чём и заявлял своим друзьям. По словам артиста, на месте пиарщика коллеги он сделал бы именно так. Хотя в данном случае, считает певец, его коллеге лучше поменять специалиста по пиару.

Ранее экс-участница "Стрелок" Юлия Беретта обвинила МакSим в пиаре и "шоу с воскрешением". Однако поклонникам артистки её слова пришлись не по душе. Они начали массово сообщать в комментариях, что отписываются от певицы.