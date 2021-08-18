"Не верил во всю эту историю": Певец Данко прокомментировал слухи о якобы ложной коме МакSим
По его словам, как только стали появляться тревожные новости о состоянии артистки, он предположил, что после них последует добрая весть о её чудесном выздоровлении и даже концерте.
Фото © ТАСС / Сергей Виноградов
Новости о продолжительной коме певицы МакSим являются не чем иным, как пиаром. Такого мнения придерживаются многие звёзды, исключением не стал и певец Данко. Об этом он заявил в беседе с изданием "Дни.ру".
"Я не частный детектив, поэтому на 100 процентов не могу быть уверенным ни в чём. Могу только приводить свои досужие суждения. А суждения мои таковы, что я изначально не верил во всю эту историю", — отметил музыкальный исполнитель.
Данко добавил, что как только стали появляться тревожные новости о состоянии МакSим — он предположил, что после них последует добрая весть о её чудесном выздоровлении и даже концерте, о чём и заявлял своим друзьям. По словам артиста, на месте пиарщика коллеги он сделал бы именно так. Хотя в данном случае, считает певец, его коллеге лучше поменять специалиста по пиару.
Ранее экс-участница "Стрелок" Юлия Беретта обвинила МакSим в пиаре и "шоу с воскрешением". Однако поклонникам артистки её слова пришлись не по душе. Они начали массово сообщать в комментариях, что отписываются от певицы.
МакSим — российская певица, автор песен и композитор. Она родилась в Казани и с ранних лет начала заниматься музыкой. Будущая знаменитость училась в музыкальной школе по классу фортепиано и вокала. Певица постоянно бывала в компании старшего брата Максима, и именно поэтому её стали называть его именем. Подробнее о жизни МакSим и творческом пути певицы читайте на сайте uznayvse.ru.
Комментариев: 0