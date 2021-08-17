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Лавров: Все попытки сорвать "Северный поток – 2" обречены на провал

Он отметил, что российский газопровод построили "практически уже до последней мили".

17 августа, 11:32
<p>Фото ©<a href="http://nord-stream2.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Nord-stream2.com</a></p>

Фото © Nord-stream2.com

Западные страны ещё будут пытаться сорвать строительство проекта "Северный поток – 2", но все эти потуги заранее обречены на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

"Я убеждён, что все попытки его подорвать, оспорить, все попытки обставить какими-то условиями его завершение, они обречены на провал", — сказал он и отметил, что проект почти реализован, газопровод построили "практически уже до последней мили".

Германии предрекли исчезновение, если "Северный поток – 2" не будет достроен

Германии предрекли исчезновение, если "Северный поток – 2" не будет достроен

Ранее "Газпром" впервые оценил заявление ФРГ и США по "Северному потоку – 2". В российской компании отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает.

Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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