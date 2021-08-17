Лавров: Все попытки сорвать "Северный поток – 2" обречены на провал

Западные страны ещё будут пытаться сорвать строительство проекта "Северный поток – 2", но все эти потуги заранее обречены на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

"Я убеждён, что все попытки его подорвать, оспорить, все попытки обставить какими-то условиями его завершение, они обречены на провал", — сказал он и отметил, что проект почти реализован, газопровод построили "практически уже до последней мили".

Ранее "Газпром" впервые оценил заявление ФРГ и США по "Северному потоку – 2". В российской компании отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает.