Сбежавший экс-президент Афганистана Гани обратился к нации

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани записал видеообращение к нации. Ролик он опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях, в том числе в "Фейсбуке". Политик подтвердил, что в данный момент находится в Объединённых Арабских Эмиратах.

"Меня вынудили покинуть Кабул, я не хотел стать причиной кровопролития в столице <...> Я был во дворце, когда охрана мне сказала, что произошло что-то похожее на переворот, когда талибы вошли в столицу", — сказал Гани.

Экс-президент республики заявил, что покинул страну, чтобы предотвратить катастрофу. Он также заявил, что намерен бороться за интересы афганцев, и пообещал в скором времени вернуться в республику.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Они подняли свой флаг над президентским дворцом, а сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. В СМИ появлялись сообщения о том, что он может находиться в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, однако все они не подтвердились. Минувшей ночью журналисты рассказали, что Гани сейчас в Абу-Даби.