НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Афганистане неизвестные подожгли детский парк развлечений

Пользователи соцсетей считают, что это дело рук талибов, поскольку стиль учреждения не вяжется с ценностями сторонников радикального движения.

18 августа, 17:45

Фото © ТАСС / АР / Rahmat Gul

В городе Шибарган в афганской провинции Джаузджан, которая находится на севере страны, неизвестные подожгли детский парк развлечений. Пользователи соцсетей решили, что виноваты боевики радикального движения "Талибан"*. Об этом сообщает новостной портал India Today.

Видео с пожаром накануне опубликовали пользователи социальной сети "Твиттер". На роликах с различных ракурсов, на которых видно, как огонь разошёлся по всей территории с конструкциями, напоминающими каркас рыночных палаток или шатры для использования на выставках. По словам авторов видео, это горит парк развлечений в Шибаргане. Некоторые пользователи решили, что стиль, в котором построен объект, плохо вяжется с ценностями сторонников радикального движения, поэтому парк и захотели уничтожить.

В Афганистане после захвата власти "Талибаном" в десять раз подорожала паранджа

В Афганистане после захвата власти "Талибаном" в десять раз подорожала паранджа

Ранее вернувшийся из Кабула блогер Варламов рассказал о правилах афганского общества. В частности, в республике считается нормой отрубить вору руку, а женщину, если она посмела сделать что-то не так, забить камнями на площади, рассказал ютубер.

"Нужны законы шариата": "Талибан" заявил о невозможности демократии в Афганистане

"Нужны законы шариата": "Талибан" заявил о невозможности демократии в Афганистане

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

А накануне, 17 августа, представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

Журнал Charlie Hebdo выпустил обложку с карикатурой на талибов и Месси

Журнал Charlie Hebdo выпустил обложку с карикатурой на талибов и Месси

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Меркель и Байден договорились о тесном сотрудничестве военных в аэропорту Кабула

сегодня в 18:12

Сбежавший экс-президент Афганистана Гани обратился к нации

сегодня в 17:36

Сбежавший экс-президент Афганистана Гани пообещал вернуться на родину

сегодня в 18:08

Минюст РФ внёс "Голос" в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

сегодня в 18:04

Боня жёстко ответила экс-участнице "Стрелок" Беретте на обвинения в адрес МакSим

сегодня в 17:51

Новости партнеров

Layer 1