В Афганистане неизвестные подожгли детский парк развлечений
Пользователи соцсетей считают, что это дело рук талибов, поскольку стиль учреждения не вяжется с ценностями сторонников радикального движения.
Фото © ТАСС / АР / Rahmat Gul
В городе Шибарган в афганской провинции Джаузджан, которая находится на севере страны, неизвестные подожгли детский парк развлечений. Пользователи соцсетей решили, что виноваты боевики радикального движения "Талибан"*. Об этом сообщает новостной портал India Today.
Видео с пожаром накануне опубликовали пользователи социальной сети "Твиттер". На роликах с различных ракурсов, на которых видно, как огонь разошёлся по всей территории с конструкциями, напоминающими каркас рыночных палаток или шатры для использования на выставках. По словам авторов видео, это горит парк развлечений в Шибаргане. Некоторые пользователи решили, что стиль, в котором построен объект, плохо вяжется с ценностями сторонников радикального движения, поэтому парк и захотели уничтожить.
Ранее вернувшийся из Кабула блогер Варламов рассказал о правилах афганского общества. В частности, в республике считается нормой отрубить вору руку, а женщину, если она посмела сделать что-то не так, забить камнями на площади, рассказал ютубер.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
А накануне, 17 августа, представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0