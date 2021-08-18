В Афганистане неизвестные подожгли детский парк развлечений

В городе Шибарган в афганской провинции Джаузджан, которая находится на севере страны, неизвестные подожгли детский парк развлечений. Пользователи соцсетей решили, что виноваты боевики радикального движения "Талибан"*. Об этом сообщает новостной портал India Today.

Видео с пожаром накануне опубликовали пользователи социальной сети "Твиттер". На роликах с различных ракурсов, на которых видно, как огонь разошёлся по всей территории с конструкциями, напоминающими каркас рыночных палаток или шатры для использования на выставках. По словам авторов видео, это горит парк развлечений в Шибаргане. Некоторые пользователи решили, что стиль, в котором построен объект, плохо вяжется с ценностями сторонников радикального движения, поэтому парк и захотели уничтожить.

Ранее вернувшийся из Кабула блогер Варламов рассказал о правилах афганского общества. В частности, в республике считается нормой отрубить вору руку, а женщину, если она посмела сделать что-то не так, забить камнями на площади, рассказал ютубер.

А накануне, 17 августа, представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.