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Минюст РФ внёс "Голос" в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

Указывается, что движение финансировала гражданка Армении. Оно стало первым в списке ведомства, созданном в текущем году.

18 августа, 18:04

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Минюст РФ внёс общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" в реестр незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иноагентов. Этот список был создан в текущем году. Соответствующая запись появилась на сайте ведомства.

Движение стало первым в новом реестре. Согласно данным Минюста РФ, "Голос" финансировала гражданка Армении.

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На сайте самого движения уточняется, что "Голос" участвует в совершенствовании избирательной системы, обучает наблюдателей, поддерживает работу федеральной горячей линии и онлайн-сервисов, а также оказывает избирателям юридическую помощь и проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами.

Ранее Лайф рассказывал, что Минюст внёс ФБК* и "Штабы Навального"* в перечень запрещённых организаций. Они были ликвидированы по решению Мосгорсуда, а их деятельность объявлена экстремистской и запрещена на территории России.

* Запрещённые в России экстремистские организации, выполнявшие функции иностранного агента.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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