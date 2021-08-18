Минюст РФ внёс "Голос" в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

Минюст РФ внёс общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" в реестр незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иноагентов. Этот список был создан в текущем году. Соответствующая запись появилась на сайте ведомства.

Движение стало первым в новом реестре. Согласно данным Минюста РФ, "Голос" финансировала гражданка Армении.

На сайте самого движения уточняется, что "Голос" участвует в совершенствовании избирательной системы, обучает наблюдателей, поддерживает работу федеральной горячей линии и онлайн-сервисов, а также оказывает избирателям юридическую помощь и проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами.

Ранее Лайф рассказывал, что Минюст внёс ФБК* и "Штабы Навального"* в перечень запрещённых организаций. Они были ликвидированы по решению Мосгорсуда, а их деятельность объявлена экстремистской и запрещена на территории России.