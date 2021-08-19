Дава заявил, что звал Бузову замуж на третий месяц отношений

Блогер Давид Манукян, известный как Дава, рассказал, что уже на третий месяц романа с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой предлагал артистке выйти за него замуж. Однако спустя какое-то время пара рассталась, так и не дойдя до загса. Об этом Манукян рассказал в ютуб-шоу Иды Галич "Есть вопросики".

"Об этом никто не знает, но спустя три месяца наших отношений я сделал Оле предложение руки и сердца. Подобное было впервые в моей жизни. И я думал, что это раз и навсегда. Мои близкие знали об этом. Несколько месяцев просил Ольгу планировать свадьбу, но прошло время, и я понял, что это никому не нужно", — рассказал блогер.

По его словам, союз распался из-за разных характеров. Со временем влюблённые поняли, что им не по пути. Отметим, что Дава так и не нашёл вторую половинку и не торопится заводить новые отношения. И всё же он мечтает о крепкой семье — любимой супруге и дочери.