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    Дава заявил, что звал Бузову замуж на третий месяц отношений

    Блогер не скрывает, что причиной расставания стали разные взгляды на жизнь. Он всё ещё мечтает о крепкой семье — любимой супруге и дочери.

    19 августа, 16:15
    <p>Дава и Ольга Бузова. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов</p>

    Дава и Ольга Бузова. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

    Блогер Давид Манукян, известный как Дава, рассказал, что уже на третий месяц романа с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой предлагал артистке выйти за него замуж. Однако спустя какое-то время пара рассталась, так и не дойдя до загса. Об этом Манукян рассказал в ютуб-шоу Иды Галич "Есть вопросики".

    "Об этом никто не знает, но спустя три месяца наших отношений я сделал Оле предложение руки и сердца. Подобное было впервые в моей жизни. И я думал, что это раз и навсегда. Мои близкие знали об этом. Несколько месяцев просил Ольгу планировать свадьбу, но прошло время, и я понял, что это никому не нужно", — рассказал блогер.

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    По его словам, союз распался из-за разных характеров. Со временем влюблённые поняли, что им не по пути. Отметим, что Дава так и не нашёл вторую половинку и не торопится заводить новые отношения. И всё же он мечтает о крепкой семье — любимой супруге и дочери.

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    Ранее Дава признался на лобном месте, как тяжело было встречаться с алкоголичкой. Об этом ведущий "Дома-2" заявил во время шоу, возмутившись из-за поведения постоянно пьющего участника.

    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова

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