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    Из санатория в Марий Эл эвакуировали 140 человек из-за лесного пожара

    Накануне сотрудники лесоохраны ликвидировали возгорание, однако из-за аномальной жары вновь появился огонь. Высокие температуры жителям республики обещают до конца недели.

    19 августа, 16:04
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    В республике Марий Эл из санатория в Медведевском районе оперативно эвакуировали отдыхающих из-за пожара, возникшего рядом с учреждением. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра молодёжной политики, спорта и туризма республики Лидию Батюкову.

    "В санатории находилось 140 человек, все оперативно эвакуированы. Среди отдыхающих — медики, которые проходили реабилитацию, семьи с детьми. Никакой паники нет. Большинство отдыхающих — жители Марий Эл, есть туристы из Татарстана, Чувашии", — отметила министр.

    По её словам, людей перевезли в спорткомплекс "Арена" — подведомственное учреждение Минспорта. Там эвакуированных обеспечили питанием и водой. А после локализации пожара им организуют доставку транспортом до дома, если отдыхающие сами того захотят.

    Отмечается, что в Медведевском районе горит около пяти гектаров леса. В связи с этим объявлена эвакуация около 300 жителей ближайшего посёлка Сосновый Бор, санатория и садоводческого товарищества. Сейчас на месте работают пять единиц техники, межведомственный оперштаб, а также привлечён 21 сотрудник МЧС. Кроме того, сообщается, что накануне вечером пожар в этом районе уже был ликвидирован лесоохраной. Однако аномальная жара посодействовала вновь разгоревшемуся огню.

    Напомним, ранее россиян предупредили об экстремальной жаре на территории ряда регионов нашей страны. В Удмуртии, Марий Эл и Ульяновской области столбики термометров до конца недели будут держаться на отметке 36 градусов.

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    Ранее сообщалось, что пожар в Якутии прошёл площадь в семь миллионов гектаров. С 1 июля жителям республики было запрещено посещать леса, введён режим ЧС регионального характера, кроме того, в Якутии и Иркутской области с 13 августа введён межрегиональный режим ЧС. По данным на утро 18 августа, в регионе действует 67 пожаров на землях лесного фонда, а также пожар площадью 20 110 га в природном парке "Ленские столбы".

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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