Из санатория в Марий Эл эвакуировали 140 человек из-за лесного пожара

В республике Марий Эл из санатория в Медведевском районе оперативно эвакуировали отдыхающих из-за пожара, возникшего рядом с учреждением. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра молодёжной политики, спорта и туризма республики Лидию Батюкову.

"В санатории находилось 140 человек, все оперативно эвакуированы. Среди отдыхающих — медики, которые проходили реабилитацию, семьи с детьми. Никакой паники нет. Большинство отдыхающих — жители Марий Эл, есть туристы из Татарстана, Чувашии", — отметила министр.

По её словам, людей перевезли в спорткомплекс "Арена" — подведомственное учреждение Минспорта. Там эвакуированных обеспечили питанием и водой. А после локализации пожара им организуют доставку транспортом до дома, если отдыхающие сами того захотят.

Отмечается, что в Медведевском районе горит около пяти гектаров леса. В связи с этим объявлена эвакуация около 300 жителей ближайшего посёлка Сосновый Бор, санатория и садоводческого товарищества. Сейчас на месте работают пять единиц техники, межведомственный оперштаб, а также привлечён 21 сотрудник МЧС. Кроме того, сообщается, что накануне вечером пожар в этом районе уже был ликвидирован лесоохраной. Однако аномальная жара посодействовала вновь разгоревшемуся огню.

Напомним, ранее россиян предупредили об экстремальной жаре на территории ряда регионов нашей страны. В Удмуртии, Марий Эл и Ульяновской области столбики термометров до конца недели будут держаться на отметке 36 градусов.