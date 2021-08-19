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    СБУ устроила допрос художнику из-за инсталляции "Хохлы" с российским триколором

    По задумке автора, произведение искусства отображает граждан Незалежной, которые "ментально стоят на коленях, смотрят в сторону Москвы" и не могут определиться со своей национальной принадлежностью.

    19 августа, 15:53
    <p>Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/vestiukr/20111" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vestiukr</a></p>

    Фото © Телеграм-канал vestiukr

    В Черновцах художник Иван Салевич ко Дню независимости Незалежной представил инсталляцию под названием "Хохлы". Однако в Службе безопасности Украины (СБУ) творчество не оценили и пригласили автора на разговор, сообщает портал "Общественное. Новости".

    Инсталляция изображает людей в вышиванках, которые стоят на коленях с российскими и украинскими флагами вместо глаз. Как позже объяснил Салевич, таким образом он хотел показать, что большинство украинцев не могут определить свою национальную принадлежность, продолжают "ментально стоять на коленях и смотреть в сторону Москвы".

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    К слову, СБУ ответ устроил, инсталляцию разрешили оставить в черновицком центре культуры "Вернисаж", но только с пояснительной запиской.

    Ранее Лайф рассказывал, как московские украинцы сочли "издёвкой" российский памятник борщу. Более реалистичным, по их мнению, было бы поставить "два гроба в цветах российского и украинского флагов".

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    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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