СБУ устроила допрос художнику из-за инсталляции "Хохлы" с российским триколором
По задумке автора, произведение искусства отображает граждан Незалежной, которые "ментально стоят на коленях, смотрят в сторону Москвы" и не могут определиться со своей национальной принадлежностью.
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В Черновцах художник Иван Салевич ко Дню независимости Незалежной представил инсталляцию под названием "Хохлы". Однако в Службе безопасности Украины (СБУ) творчество не оценили и пригласили автора на разговор, сообщает портал "Общественное. Новости".
Инсталляция изображает людей в вышиванках, которые стоят на коленях с российскими и украинскими флагами вместо глаз. Как позже объяснил Салевич, таким образом он хотел показать, что большинство украинцев не могут определить свою национальную принадлежность, продолжают "ментально стоять на коленях и смотреть в сторону Москвы".
К слову, СБУ ответ устроил, инсталляцию разрешили оставить в черновицком центре культуры "Вернисаж", но только с пояснительной запиской.
Ранее Лайф рассказывал, как московские украинцы сочли "издёвкой" российский памятник борщу. Более реалистичным, по их мнению, было бы поставить "два гроба в цветах российского и украинского флагов".
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