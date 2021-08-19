СБУ устроила допрос художнику из-за инсталляции "Хохлы" с российским триколором

В Черновцах художник Иван Салевич ко Дню независимости Незалежной представил инсталляцию под названием "Хохлы". Однако в Службе безопасности Украины (СБУ) творчество не оценили и пригласили автора на разговор, сообщает портал "Общественное. Новости".

Инсталляция изображает людей в вышиванках, которые стоят на коленях с российскими и украинскими флагами вместо глаз. Как позже объяснил Салевич, таким образом он хотел показать, что большинство украинцев не могут определить свою национальную принадлежность, продолжают "ментально стоять на коленях и смотреть в сторону Москвы".

К слову, СБУ ответ устроил, инсталляцию разрешили оставить в черновицком центре культуры "Вернисаж", но только с пояснительной запиской.