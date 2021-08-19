Пенсионерка пыталась купить "ковидный сертификат", но нарвалась на мошенника и пошла в полицию
Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника и проводят проверку в отношении женщины. Россиянам напомнили, что за изготовление липовых документов грозит два года лишения свободы.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Мошенник лишил жительницу Междуреченска 2,8 тысячи рублей, когда та пыталась купить поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. Пожилой женщине пришлось обратиться в полицию после произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
Отмечается, что 62-летняя женщина нашла в Интернете объявление о продаже соответствующего документа и решила связаться с автором рекламы, чтобы приобрести сертификат, но при этом не делать прививку. От пенсионерки потребовали ввести предоплату в размере 50% стоимости липового документа.
"Поверив собеседнику, горожанка перевела на указанный номер телефона 2800 рублей. Сразу после этого продавец заблокировал заявительницу и перестал отвечать на сообщения. Осознав, что стала жертвой мошенника, жительница Междуреченска обратилась в полицию", — говорится в сообщении.
Как мошенники наказывают антиваксеров: Александра Баязитова — о том, чем рискуют покупающие поддельные сертификаты о прививке
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", которая предусматривает до двух лет лишения свободы. Автора объявления ищут полицейские. Кроме того, они проводят проверку в отношении самой заявительницы, в результате которой будет дана правовая оценка действиям женщины.
"За изготовление, приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода, справок о результатах ПЦР-теста и о медицинском отводе от прививки, а также других медицинских документов предусмотрена уголовная ответственность", — напоминает пресс-служба ГУ МВД РФ.
Так, максимальное наказание по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков" составляет два года лишения свободы.
Ранее эксперты рассказали о новой схеме шантажа, с которой могут столкнуться россияне при покупке липового сертификата о вакцинации от коронавируса. Специалисты отмечают, что злоумышленники нередко прибегают к грубому шантажу своих "жертв", так как по закону за покупку и хранение фальшивого документа гражданам грозит тюремный срок.
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