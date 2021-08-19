Зеленский: История с "Северным потоком – 2" закончится как в плохом кино
Президент Украины уверен, что запуск газопровода "несёт угрозу для ЕС", а сделка между США и Германией не гарантирует его стране энергетическую безопасность.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация вокруг "Северного потока – 2" напоминает ему плохое кино с предсказуемой концовкой. По его словам, запуск российского газопровода якобы несёт угрозу не только Украине, но и всем странам ЕС.
"Мы знаем конец этого фильма, но всё равно идём, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли", — заявил политик в интервью изданию "Настоящее время".
Зеленский добавил, что заключённая между США и Германией сделка по российскому газопроводу не может гарантировать энергетическую безопасность Украине. Эту тему он намерен затронуть на встрече с американским лидером Джо Байденом. Кстати, саму встречу, как ранее сообщал Лайф, перенесли на 31 августа.
Ранее "Газпром" впервые оценил заявление ФРГ и США по "Северному потоку – 2". В российской компании отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает.
Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.
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