УЕФА назвал тройку претендентов на приз лучшему футболисту сезона 2020/21. Об этом сообщается на сайте организации.

В шорт-лист попали три полузащитника — бельгиец Кевин Де Брёйне из "Манчестер Сити", Жоржиньо, выступающий за лондонский "Челси" и сборную Италии, а также его французский одноклубник Н'Голо Канте. Лучшие футболисты последних лет Лионель Месси и Криштиану Роналду в список не попали.

В голосовании принимали участие тренеры 24 сборных, игравших на Евро-2020, наставники 80 клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошлом сезоне, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА.