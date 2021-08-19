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    Без Месси и Роналду: УЕФА назвал тройку претендентов на приз лучшему футболисту сезона

    Награду вручат 26 августа в Стамбуле во время жеребьёвки группового турнира Лиги чемпионов.

    19 августа, 15:23
    <p>Фото © УЕФА</p>

    Фото © УЕФА

    УЕФА назвал тройку претендентов на приз лучшему футболисту сезона 2020/21. Об этом сообщается на сайте организации.

    В шорт-лист попали три полузащитника — бельгиец Кевин Де Брёйне из "Манчестер Сити", Жоржиньо, выступающий за лондонский "Челси" и сборную Италии, а также его французский одноклубник Н'Голо Канте. Лучшие футболисты последних лет Лионель Месси и Криштиану Роналду в список не попали.

    В голосовании принимали участие тренеры 24 сборных, игравших на Евро-2020, наставники 80 клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошлом сезоне, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА.

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    Награду вручат 26 августа в Стамбуле во время жеребьёвки группового турнира Лиги чемпионов.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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