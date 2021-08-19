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    Хоккеисты "Салавата Юлаева" победили СКА на турнире в Казани

    В соревнованиях также принимают участие казанский "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург".

    19 августа, 14:41
    <p>Фото © ХК "Салават Юлаев"</p>

    Фото © ХК "Салават Юлаев"

    Уфимский "Салават Юлаев" выиграл у петербургского СКА в матче предсезонного турнира "Кубок чемпионов" в Казани. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды из Башкирии.

    У победителей по шайбе забросили Михаил Науменков, Данил Алалыкин, Михаил Воробьёв и Алексей Пустозёров. В составе СКА точным броском отметился Иван Морозов.

    После двух матчей у "Салавата Юлаева" и СКА — по два набранных очка. В турнире также участвуют казанский "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург".

    "Салават Юлаев" подписал пробный контракт с двукратным чемпионом мире Кулёминым

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    Регулярный чемпионат КХЛ нового сезона начнётся 1 сентября матчем за Кубок Открытия между омским "Авангардом" и столичным ЦСКА. Встреча состоится на льду "Арены Балашиха", где "Авангард" проводит домашние игры во время строительства нового стадиона в Омске.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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