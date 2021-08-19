Хоккеисты "Салавата Юлаева" победили СКА на турнире в Казани
В соревнованиях также принимают участие казанский "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург".
Фото © ХК "Салават Юлаев"
Уфимский "Салават Юлаев" выиграл у петербургского СКА в матче предсезонного турнира "Кубок чемпионов" в Казани. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды из Башкирии.
У победителей по шайбе забросили Михаил Науменков, Данил Алалыкин, Михаил Воробьёв и Алексей Пустозёров. В составе СКА точным броском отметился Иван Морозов.
После двух матчей у "Салавата Юлаева" и СКА — по два набранных очка. В турнире также участвуют казанский "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург".
Регулярный чемпионат КХЛ нового сезона начнётся 1 сентября матчем за Кубок Открытия между омским "Авангардом" и столичным ЦСКА. Встреча состоится на льду "Арены Балашиха", где "Авангард" проводит домашние игры во время строительства нового стадиона в Омске.
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