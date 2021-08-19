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    Объявлено расписание матчей сборной России по хоккею на чемпионате мира 2022 года

    На групповом этапе наша команда сыграет с Канадой, Германией, Швейцарией, Словакией, Данией, Казахстаном и Италией.

    19 августа, 14:22
    <p>Фото © ФХР</p>

    Фото © ФХР

    Сборная России начнёт выступление на следующем чемпионате мира по хоккею 13 мая 2022 года матчем с командой Словакии. Об этом сообщается на сайте ФХР.

    Турнир пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая 2022 года. На групповом этапе сборная России проведёт все свои матчи на "Хартвалл-арене" в Хельсинки.

    Игра со Словакией начнётся 13 мая в 16:20 по московскому времени. Также россияне сыграют в группе А с командами Казахстана (15 мая, 16:20 мск), Германии (16 мая, 20:20), Италии (18 мая, 16:20), Дании (21 мая, 12:20), Швейцарии (22 мая, 20:20) и Канады (24 мая, 20:20).

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    В группе B выступят сборные Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Белоруссии и Великобритании. Матчи пройдут на "Тампере Дек — арене".

    Групповой этап продлится до 24 мая. 26 мая пройдут четвертьфинальные матчи, которые поровну разделят Хельсинки и Тампере. Полуфиналы (28 мая) и игры за медали (29 мая) состоятся на льду арены в Тампере.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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