Объявлено расписание матчей сборной России по хоккею на чемпионате мира 2022 года

Сборная России начнёт выступление на следующем чемпионате мира по хоккею 13 мая 2022 года матчем с командой Словакии. Об этом сообщается на сайте ФХР.

Турнир пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая 2022 года. На групповом этапе сборная России проведёт все свои матчи на "Хартвалл-арене" в Хельсинки.

Игра со Словакией начнётся 13 мая в 16:20 по московскому времени. Также россияне сыграют в группе А с командами Казахстана (15 мая, 16:20 мск), Германии (16 мая, 20:20), Италии (18 мая, 16:20), Дании (21 мая, 12:20), Швейцарии (22 мая, 20:20) и Канады (24 мая, 20:20).

В группе B выступят сборные Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Белоруссии и Великобритании. Матчи пройдут на "Тампере Дек — арене".