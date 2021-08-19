Подписи Джикии и Селихова при переходе в "Спартак" могли подделать
Оба футболиста перешли в столичный клуб из пермского "Амкара" в январе 2017 года.
Георгий Джикия. Фото © ФК "Спартак"
В ходе рассмотрения дела о банкротстве пермского "Амкара" может быть возбуждено уголовное дело о подделке подписей защитника Георгия Джикии и вратаря Александра Селихова. Об этом сообщает Properm.ru.
Оба футболиста в январе 2017 года перешли из "Амкара" в московский "Спартак". Джикия сейчас является капитаном красно-белых.
При изучении материалов юристы обратили внимание, что подписи игроков отличаются от тех, которые стоят на других документах. В ближайшее время может быть назначена графологическая экспертиза.
"Амкар" выступал в РПЛ с 2004 по 2018 год. В 2008-м клуб занял четвёртое место в чемпионате России и дошёл до финала Кубка страны. в 2018 году команду расформировали из-за финансовых проблем.
В апреле 2021 года "Амкар" был зарегистрирован в качестве автономной некоммерческой организации. Клуб прошёл лицензирование и был принят в состав третьего по силе дивизиона чемпионата России (ФНЛ-2).
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