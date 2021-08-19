Подписи Джикии и Селихова при переходе в "Спартак" могли подделать

В ходе рассмотрения дела о банкротстве пермского "Амкара" может быть возбуждено уголовное дело о подделке подписей защитника Георгия Джикии и вратаря Александра Селихова. Об этом сообщает Properm.ru.

Оба футболиста в январе 2017 года перешли из "Амкара" в московский "Спартак". Джикия сейчас является капитаном красно-белых.

При изучении материалов юристы обратили внимание, что подписи игроков отличаются от тех, которые стоят на других документах. В ближайшее время может быть назначена графологическая экспертиза.

"Амкар" выступал в РПЛ с 2004 по 2018 год. В 2008-м клуб занял четвёртое место в чемпионате России и дошёл до финала Кубка страны. в 2018 году команду расформировали из-за финансовых проблем.