НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Подписи Джикии и Селихова при переходе в "Спартак" могли подделать

    Оба футболиста перешли в столичный клуб из пермского "Амкара" в январе 2017 года.

    19 августа, 13:34
    <p>Георгий Джикия. Фото © ФК "Спартак"</p>

    Георгий Джикия. Фото © ФК "Спартак"

    В ходе рассмотрения дела о банкротстве пермского "Амкара" может быть возбуждено уголовное дело о подделке подписей защитника Георгия Джикии и вратаря Александра Селихова. Об этом сообщает Properm.ru.

    Оба футболиста в январе 2017 года перешли из "Амкара" в московский "Спартак". Джикия сейчас является капитаном красно-белых.

    При изучении материалов юристы обратили внимание, что подписи игроков отличаются от тех, которые стоят на других документах. В ближайшее время может быть назначена графологическая экспертиза.

    Защитник сборной России Джикия продлил контракт со "Спартаком"

    Защитник сборной России Джикия продлил контракт со "Спартаком"

    "Амкар" выступал в РПЛ с 2004 по 2018 год. В 2008-м клуб занял четвёртое место в чемпионате России и дошёл до финала Кубка страны. в 2018 году команду расформировали из-за финансовых проблем.

    В апреле 2021 года "Амкар" был зарегистрирован в качестве автономной некоммерческой организации. Клуб прошёл лицензирование и был принят в состав третьего по силе дивизиона чемпионата России (ФНЛ-2).

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Бывший врач "Спартака" Вартапетов будет работать в сборной России

      сегодня в 12:42

      Защитник сборной России Джикия продлил контракт со "Спартаком"

      15 августа, 08:44

      "Надо выполнять задачу": Новичок "Зенита" заявил, что клуб постарается выйти в плей-офф Лиги чемпионов

      сегодня в 13:42

      Актёр Борис Щербаков попал в больницу из-за положительного ПЦР-теста

      сегодня в 14:05

      Захарова заявила о готовности РФ предоставить авиацию для эвакуации афганцев

      сегодня в 14:02

      Новости партнеров

      Layer 1