"Рады представить третий комплект": "Ростов" в шутку презентовал Роналду в качестве футболиста команды
Ранее "Ювентус" представил свою форму в жёлто-сине-белых цветах, напоминающую экипировку ростовчан.
Фото © ФК "Ростов"
"Ростов" в шутку презентовал в "Твиттере" игрока туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в качестве футболиста команды.
"Рады представить третий комплект формы на текущий сезон", — подписали фотографию Роналду в форме "Ростова" представители пресс-службы российского клуба.
Рады представить третий комплект формы на текущий сезон 💥 pic.twitter.com/cdSEWb9X4m— Football Club Rostov (@rostovfc) August 19, 2021
Публикация стала отсылкой к третьему комплекту формы "Ювентуса". Он выполнен в жёлто-сине-белых цветах и напоминает экипировку "Ростова".
Роналду играет за "Ювентус" с 2018 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Италии. В 133 матчах за туринскую команду нападающий забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.
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