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    "Рады представить третий комплект": "Ростов" в шутку презентовал Роналду в качестве футболиста команды

    Ранее "Ювентус" представил свою форму в жёлто-сине-белых цветах, напоминающую экипировку ростовчан.

    19 августа, 12:32

    Фото © ФК "Ростов"

    "Ростов" в шутку презентовал в "Твиттере" игрока туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в качестве футболиста команды.

    "Рады представить третий комплект формы на текущий сезон", подписали фотографию Роналду в форме "Ростова" представители пресс-службы российского клуба.

    Публикация стала отсылкой к третьему комплекту формы "Ювентуса". Он выполнен в жёлто-сине-белых цветах и напоминает экипировку "Ростова".

    "Мы смотрим вперёд": Главный тренер "Реала" заявил, что клуб не собирается покупать Роналду

    "Мы смотрим вперёд": Главный тренер "Реала" заявил, что клуб не собирается покупать Роналду

    Роналду играет за "Ювентус" с 2018 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Италии. В 133 матчах за туринскую команду нападающий забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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