"Ростов" в шутку презентовал в "Твиттере" игрока туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в качестве футболиста команды.

"Рады представить третий комплект формы на текущий сезон", — подписали фотографию Роналду в форме "Ростова" представители пресс-службы российского клуба.

Рады представить третий комплект формы на текущий сезон 💥 pic.twitter.com/cdSEWb9X4m — Football Club Rostov (@rostovfc) August 19, 2021

Публикация стала отсылкой к третьему комплекту формы "Ювентуса". Он выполнен в жёлто-сине-белых цветах и напоминает экипировку "Ростова".