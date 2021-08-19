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Матч чемпионата России между "Локомотивом" и "Краснодаром" будет судить Мешков

Игра состоится в воскресенье, 22 августа. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.

19 августа, 12:15
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович

Центральный матч пятого тура чемпионата России по футболу между московским "Локомотивом" и "Краснодаром" будет судить арбитр Виталий Мешков. Об этом сообщается на сайте РФС.

Встреча состоится на столичном стадионе "РЖД-арена" в воскресенье, 22 августа. Начало игры — в 16:00 по московскому времени.

Помогать Мешкову на линиях будут Алексей Лунёв и Дмитрий Сафьян. В качестве резервного судьи назначили Александра Машлякевича. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать Алексей Сухой, его помощником станет Александр Богданов.

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После четырёх туров "Локомотив" с восемью очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У "Краснодара" — шесть баллов и седьмая строчка.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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